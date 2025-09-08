به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلیزاده ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال شهرستان با اشاره به وجود فرصتهای گسترده در حوزههای کشاورزی، دامپروری، معدن، انرژی خورشیدی و گردشگری، بیان کرد: شهرستان خوسف با برخورداری از منابعی چون زعفران، گل نرگس، عناب، پنبه و قابلیت پرورش شتر و شترمرغ، میتواند به قطب اشتغال و تولید در استان تبدیل شود.
وی خواستار بازنگری در فرآیندهای اداری شد و افزود: نباید با سختگیریهای غیرضروری انگیزه متقاضیان را از بین ببریم.
قلیزاده ادامه داد: اگر فردی واقعاً قصد ایجاد اشتغال دارد، باید با چارچوبی منطقی از او حمایت شود. این موضوع به ویژه در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی توسط بانکهای عامل باید مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار خوسف با تاکید بر اهمیت آموزشهای مهارتی متناسب با نیازهای منطقه، گفت: همکاری با اداره فنی و حرفهای و ارائه گواهیهای معتبر برای دریافت تسهیلات، نقش مهمی در توانمندسازی نیروهای بومی دارد.
وی با بیان اینکه در این راستا، کمیته امداد خوسف تنها در سال جاری به ۲۶۱ نفر آموزشهای مختلف ارائه داده است، افزود: امید است با همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم، نرخ بیکاری در شهرستان به صفر برسد و شاهد رونق اقتصادی پایدار باشیم.
