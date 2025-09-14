به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلیزاده، ظهر یکشنبه در نشستی مشترک با مسئولان محلی بر ضرورت بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای بومی و معرفی شایسته آنها در سطح ملی تأکید کرد و گفت: این شهرستان دارای عنوان شهر ملی مله، گل نرگس، بیشترین تولیدکننده عناب و روستای خور با عنوان ملی گوهر سنگهاست و این محصولات هویت تولیدی و فرهنگی منطقه را شکل دادهاند، اما متأسفانه آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفتهاند.
فرماندار خوسف با اشاره به نقش جشنوارهها در معرفی ظرفیتهای هر منطقه، خواستار برگزاری جشنواره پنبه مله در شهرستان شد و بیان کرد: این جشنواره میتواند زمینهای برای قدردانی از کشاورزان و توسعه کشت و تکمیل زنجیره تولید این محصول بینظیر باشد.
قلیزاده بر طراحی نمادهای شهری متناسب با محصولات استراتژیک شهرستان تأکید کرد و اظهار داشت: در حال حاضر نمادی از پنبه مله در سطح شهرستان وجود ندارد.
وی خواستار طراحی المانهایی از پنبه مله، عناب، گل نرگس و سنگهای قیمتی و نصب آنها در ورودی شهر خوسف شد و افزود: باید این محصولات به عنوان بخشی از هویت فرهنگی شهرستان به مسافران و گردشگران معرفی شوند.
قلی زاده ادامه داد: پیشنهاد میکنیم نماد عناب در روستای سیوجان نصب شده و این منطقه به عنوان مرکز عناب کشور معرفی شود.
فرماندار خوسف بیان کرد: این شهرستان در مسیر ترانزیتی قرار دارد و باید از این ظرفیت برای جذب گردشگر و عرضه محصولات بومی استفاده کند.
وی بر برندسازی برای صنعتگران شهرستان نیز تأکید و گفت: اطلاعرسانی در فضای مجازی، عرضه محصولات در نمایشگاههای ملی، استفاده از ظرفیت پادگانهای منطقهای و طراحی برندهای اختصاصی برای جلسات و همایشها از جمله اقدامات پیشنهادی در این زمینه است.
