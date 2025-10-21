به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه «سمفونی رنگ‌ها» با نمایش آثار فریدون عبیری، روز جمعه دوم آبان از ساعت ۱۶، در نگارخانه شماره ۲ این مجموعه افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه شامل ۲۷ اثر نقاشی رنگ با آکرولیک بر روی بوم و به سبک اکسپرسیونیسم است.

فریدون عبیری متولد ۱۳۳۵، هنرمند نقاش است، از ۲۵ سالگی وارد عرصه هنر شده و تا کنون نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی متعددی را برگزار کرده‌است. این هنرمند علاوه بر نقاشی، در حوزه حجم‌سازی و طراحی المان‌های هنری برای فضاهای شهری نیز فعالیت کرده‌است.

«سمفونی رنگ‌ها» از روز جمعه دوم آبان، در نگارخانه شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران دایر می‌شود و تا نهم آبان، روزهای هفته از ساعت ۱۰ و روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹ میزبان علاقه‌مندان به هنر نقاشی است.