۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

«سمفونی رنگ‌ها» به نیاوران می‌رود

نقاشی‌های فریدون عبیری در نمایشگاهی با عنوان «سمفونی رنگ‌ها» در فرهنگسرای نیاوران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه «سمفونی رنگ‌ها» با نمایش آثار فریدون عبیری، روز جمعه دوم آبان از ساعت ۱۶، در نگارخانه شماره ۲ این مجموعه افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه شامل ۲۷ اثر نقاشی رنگ با آکرولیک بر روی بوم و به سبک اکسپرسیونیسم است.

فریدون عبیری متولد ۱۳۳۵، هنرمند نقاش است، از ۲۵ سالگی وارد عرصه هنر شده و تا کنون نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی متعددی را برگزار کرده‌است. این هنرمند علاوه بر نقاشی، در حوزه حجم‌سازی و طراحی المان‌های هنری برای فضاهای شهری نیز فعالیت کرده‌است.

«سمفونی رنگ‌ها» از روز جمعه دوم آبان، در نگارخانه شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران دایر می‌شود و تا نهم آبان، روزهای هفته از ساعت ۱۰ و روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹ میزبان علاقه‌مندان به هنر نقاشی است.

آزاده فضلی

