  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

نمایشگاه «بسیجی» با موضوع قهرمانان ملی و جهانی افتتاح می‌شود

نمایشگاه «بسیجی» با موضوع قهرمانان ملی و جهانی افتتاح می‌شود

نمایشگاه آثار تجسمی و نقاشی‌های محمدرضا میری با موضوع قهرمانان ملی و جهانی با عنوان «بسیجی» در فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه نقاشی‌ها و آثار تجسمی محمدرضا میری با موضوع قهرمانان ملی و جهانی، در آستانه هفته دفاع مقدس، در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

«بسیجی» به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری انقلاب اسلامی و با همکاری صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران، از روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور، در نگارخانه شماره یک این مجموعه دایر می‌شود.

در بخشی از این نمایشگاه، زندگی محمدرضا میری از کودکی تا ورود حرفه‌ای به عرصه هنر روایت می‌شود و در بخش دیگر، ۲۱ اثر نقاشی و هنرهای تجسمی وی به نمایش در خواهدآمد. این هنرمند در آثارش سرداران ملی و جهانی و بسیجی‌ها را فارغ از هر مرز جغرافیایی، به عنوان انسانهایی آزاده به تصویر کشیده‌است که تجلی آزادگی و ارزش‌های انسانی هستند.

این نمایشگاه روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، از ساعت ۱۹ تا ۲۱ افتتاح می‌شود و تا ۶ مهر، روزهای هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۹ و روزهای تعطیل از ساعت ۱۴، میزبان علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی است.

کد خبر 6590357
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها