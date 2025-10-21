رجب پور: تقویت محلات اسلامی گامی مؤثر در حل مشکلات شهری و روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رجب‌پور صبح سه‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی محلات که در فرمانداری بیجار برگزار شد، اظهار کرد: هدف از تشکیل شورای محلات اسلامی، ایجاد همدلی، انسجام و هم‌افزایی میان نهادهای انقلابی و دستگاه‌های اجرایی در مسیر رفع مشکلات شهرها و روستاهاست.

وی افزود: از صدر اسلام تاکنون، مسجد محور شکل‌گیری محلات اسلامی بوده و در دوران دفاع مقدس نیز این پایگاه‌های مردمی نقش تعیین‌کننده‌ای در انسجام اجتماعی ایفا کردند. امروز نیز باید با همان نگاه جهادی و مردمی، برای آبادانی محلات و روستاها گام برداریم.

فرمانده سپاه بیجار با اشاره به تشکیل بیش از ۶۳ صندوق قرض‌الحسنه در حوزه‌های مقاومت بسیج شهرستان گفت: این صندوق‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله عمرانی، ازدواج آسان و اشتغال روستایی فعالیت می‌کنند و نقش مهمی در آبادانی محلات دارند.

سرهنگ رجب‌پور تصریح کرد: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به محلات اسلامی دارد و سپاه پاسداران نیز در کنار دولت و مردم برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی تلاش می‌کند.

وی تصریح کرد: وظیفه همه ماست که با روحیه جهادی در جهت رفع مشکلات روستاها، از آب و راه گرفته تا آموزش و اشتغال، عمل کنیم.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از نگاه جزیره‌ای در کارها گفت: نباید مسائل شهری و روستایی را صرفاً به یک نهاد خاص واگذار کنیم؛ بلکه باید خیرین، دهیاران، بخشداران و نهادهای فرهنگی همچون تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش در کنار هم برای حل مشکلات ورود کنند.

فرمانده سپاه بیجار افزود: دشمنان انقلاب اسلامی در تلاش‌اند تا بنیان فرهنگی محلات را تضعیف کنند، اما ما باید با تقویت محلات اسلامی، آموزش جوانان، و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و جهادی، در مقابل این توطئه‌ها بایستیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه محله‌محور در سطح شهرستان گفت: در این نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای پایگاه‌های مسجدی و گروه‌های مردمی عرضه خواهد شد که نشان از پویایی محلات اسلامی دارد.

سرهنگ رجب‌پور در پایان خاطرنشان کرد: با همت فرمانداران، بخشداران، روحانیون و بسیجیان، جلسات شورای محلات باید به‌صورت مستمر برگزار شود تا بتوانیم با برنامه‌ریزی دقیق، محلات اسلامی را به پایگاه‌های امید، همدلی و پیشرفت تبدیل کنیم.