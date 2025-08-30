سرهنگ حسین رجبپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یادواره شهدای زن شهرستان بیجار روز سهشنبه ۱۱ شهریورماه ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن سردار شهید رحمانی سپاه بیجار برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این مراسم که با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار میشود، سرهنگ شعبانی معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس استان کردستان سخنرانی خواهد کرد.
فرمانده سپاه بیجار یادآور شد: برگزاری این یادواره در راستای پاسداشت مقام شامخ زنان شهید و الگوسازی از زندگی آنان برای نسل امروز است و بخشی از برنامههای دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان به شمار میرود.
رجبپور تاکید کرد: زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا، بهویژه زنان شهید، وظیفهای همگانی است و برگزاری چنین مراسمهایی میتواند پیام ایثار، مقاومت و ولایتمداری را به جامعه منتقل کند.
