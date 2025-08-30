  1. استانها
یادواره شهدای زن شهرستان بیجار برگزار می‌شود

بیجار- فرمانده سپاه بیجار از برگزاری یادواره شهدای زن این شهرستان همزمان با دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان خبر داد.

سرهنگ حسین رجب‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یادواره شهدای زن شهرستان بیجار روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن سردار شهید رحمانی سپاه بیجار برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم که با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود، سرهنگ شعبانی معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان سخنرانی خواهد کرد.

فرمانده سپاه بیجار یادآور شد: برگزاری این یادواره در راستای پاسداشت مقام شامخ زنان شهید و الگوسازی از زندگی آنان برای نسل امروز است و بخشی از برنامه‌های دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان به شمار می‌رود.

رجب‌پور تاکید کرد: زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا، به‌ویژه زنان شهید، وظیفه‌ای همگانی است و برگزاری چنین مراسم‌هایی می‌تواند پیام ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری را به جامعه منتقل کند.

