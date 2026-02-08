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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

همکاری شورون و قطر برای کشف نفت و گاز در فراساحل سوریه

همکاری شورون و قطر برای کشف نفت و گاز در فراساحل سوریه

شورون از امضای یک یادداشت تفاهم با شرکت‌ نفت سوریه و هلدینگ یوسی‌سی قطر برای ارزیابی فرصت‌های اکتشاف نفت و گاز در بخش فراساحلی سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سخنگوی شرکت آمریکایی شورون اعلام کرد: یک یادداشت تفاهم یا توافق اولیه با شرکت نفت سوریه و یوسی‌سی هلدینگ از قطر برای بررسی امکان اکتشاف نفت و گاز در بخش فراساحلی سوریه امضا کرده است.

ساحل سوریه در شرق مدیترانه میان دو حوزه بزرگ گازی سرزمین‌های اشغالی فلسطین و مصر قرار دارد.

شورون هم‌اکنون میدان گازی عظیم لویاتان در بخش فراساحل سرزمین‌های اشغالی فلسطین را اداره می‌کند که بزرگ‌ترین دارایی انرژی این کشور به‌شمار می‌آید.

در سال ۲۰۱۳ میلادی شرکت سویزنفت‌وگاز (Soyuzneftegaz) روسیه قراردادی برای اکتشاف در آب‌های سوریه امضا کرده بود، اما این پروژه دو سال بعد به‌دلیل تشدید درگیری‌ها متوقف شد.

بخش عمده تولید نفت سوریه از میدان‌های خشکی در شمال‌شرق کشور از جمله میدان «العمر» برداشت می‌شود.

طبق اطلاعات منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی هلدینگ یوسی‌سی قطر، این شرکت زیرمجموعه‌ای از هلدینگ بین‌المللی پاور مستقر در قطر است.

کد مطلب 6743263

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