دوستعلی: محلات اسلامی باید با محوریت مسجد و مشارکت مردم فعال شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دوستعلی صبح سه‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی محلات شهرستان بیجار که در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: طرح محلات اسلامی ابتدا از روستاها آغاز می‌شود و سپس در محلات شهری ادامه می‌یابد. در هر روستا فردی به‌عنوان رئیس شورا انتخاب می‌شود که معمولاً امام‌جماعت همان روستا است.

وی افزود: هدف اصلی از تشکیل این شوراها، فعال‌سازی محلات اسلامی و بهره‌گیری از ظرفیت اهالی، نخبگان و نیروهای جهادی برای حل مشکلات فرهنگی، اجتماعی و عمرانی است.

مسئول بسیج محلات سپاه بیجار با اشاره به ساختار شورای محلات گفت: در سطح شهرستان، امام جمعه به عنوان رئیس شورا، فرماندار نایب رئیس و سپاه پاسداران به عنوان دبیر شورا فعالیت می‌کنند و سایر ادارات نیز به عنوان اعضای شورا دارای شرح وظایف مشخص هستند.

دوستعلی تصریح کرد: جلسات شورای محلات اسلامی به‌صورت ماهانه و منظم در بخش‌ها و روستاهای مختلف برگزار خواهد شد تا روند برنامه‌ها به شکل متمرکز و هدفمند پیگیری شود.

وی با تأکید بر نقش محوری مسجد در اجرای برنامه‌ها گفت: باید تمام طرح‌ها و فعالیت‌ها مسجد محور باشد، چرا که مسجد محل تجمع مؤمنان و مرکز تصمیم‌سازی فرهنگی و اجتماعی محله است.

مسئول بسیج محلات سپاه بیجار ادامه داد: موضوعات جلسات شورا باید در حوزه‌های علم، معرفت، اخلاق و پژوهش تعریف شود تا موجب رشد فکری و فرهنگی محلات گردد.

دوستعلی همچنین بر استفاده از ظرفیت بانوان در محلات اسلامی تأکید کرد و گفت: بانوان می‌توانند با تفکر، خلاقیت و نگاه فرهنگی خود نقش مؤثری در پویایی مساجد و ارتقای محلات ایفا کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیران ادارات باید در اجرای طرح محلات اسلامی جدیت به خرج دهند و از نیروهای مؤثر و متعهد برای پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی بهره ببرند.

