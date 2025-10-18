قدرت نمایی آماری استقلال مقابل مس/ شاگردان ساپینتو مدعی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۵ مهر و در ورزشگاه شهدای شهر قدس از تیم مس رفسنجان میزبانی کرد که این بازی با تک گل یاسر آسانی به سود آبی‌های پایتخت به پایان رسید تا شاگردان ساپینتو جهش خوبی را در جدول رده بندی داشته باشند.

استقلال در این مسابقه عملکردی بهتر از حریف خود داشت و با امید گل ۱.۷۸ در مقابل ۰.۴۶ مس، شایسته کسب سه امتیاز بود. آبی‌پوشان در جریان بازی ۰.۷۸ امید گل ایجاد کردند و از ضربات ایستگاهی نیز امید گل یک را به دست آوردند. در مقابل، شاگردان رسول خطیبی تنها ۰.۳۰ امید گل از جریان بازی و ۰.۱۶ از ضربات ایستگاهی داشتند.

استقلال در مالکیت توپ نیز برتری نسبی داشت و ۵۷ درصد از زمان بازی را در اختیار گرفت، در حالی که مس با ۴۳ درصد مالکیت تلاش کرد از ضدحملات استفاده کند.

در بخش دقت حملات، مس رفسنجان عملکرد بهتری از خود نشان داد و ۱۱ شوت در چارچوب مقابل ۳ شوت در چارچوب استقلال به ثبت رساند، اما در نهایت نتوانست از موقعیت‌هایش استفاده کند.

با این نتیجه استقلال ضمن کسب سه امتیاز ارزشمند، جایگاه خود را در بالای جدول تثبیت کرد و به روند رو به رشد خود ادامه داد.