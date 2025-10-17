مربی مس رفسنجان: بازیکنان استقلال وقت کُشی کردند؛ بهتر از آنها بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صاحب جمعی در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: این برد را به استقلال و بازیکنان هر دو تیم تبریک می‌گویم. در روزی که بازیکنان ما در حد واقعی خود ظاهر نشدند، باز هم عملکرد بهتری نسبت به استقلال داشتیم و در ۱۰ دقیقه ابتدایی چند موقعیت گلزنی خوب داشتیم که متأسفانه از آنها استفاده نکردیم.

وی ادامه داد: در چند صحنه نتوانستیم آن‌طور که باید عمل کنیم و گل نخست را هم از زاویه‌ای بسته دریافت کردیم. در نیمه دوم، استقلال تنها به دنبال ضدحمله بود، در حالی که ما نمایش بهتری داشتیم اما از موقعیت‌های خود بهره نبردیم. بازیکنان استقلال در طول بازی وقت‌کشی زیادی کردند و به اعتقاد ما، داور باید دقایق بیشتری وقت اضافه اعلام می‌کرد.

صاحب‌جمعی با اشاره به روند تیمش خاطرنشان کرد: روند حرکتی تیم ما رو به رشد است و مطمئن باشید در نیم فصل دوم شرایط بهتری خواهیم داشت. تلاش می‌کنیم تا جایگاه تک‌رقمی را در جدول به دست آوریم. از عملکرد سامان نریمان‌جهان رضایت داریم؛ او در پستی غیرتخصصی به میدان رفت و ناراحتی‌اش از این بابت بود که نتوانست به تیم کمک بیشتری کند.

وی در پایان افزود: برخی از بازیکنان ما در این دیدار روی فرم همیشگی خود نبودند. در اردوی کیش روی نقاط مختلف کار کردیم و به طور حتم با ادامه این روند، در ادامه مسابقات نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.