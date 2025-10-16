به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت «هفته پیوند اولیا و مربیان»، آمده است: «هفته پیوند اولیا و مربیان»، یادآور پیوند عمیق و ماندگار میان دو نهاد مقدس و اثرگذار تربیتی، یعنی «خانواده» و «مدرسه» است و این ایام، فرصت مغتنمی است برای تقویت همکاری‌های ارزشمند و اثربخش این دو نهاد بنیادین نظام تعلیم و تربیت؛ پیوندی که مبنای رشد و تعالی نسل‌های آینده و ضامن تحقق آرمان‌های متعالی خانواده بزرگ آموزش و پرورش در دستیابی به جامعه‌ای پویا، با نشاط و مسئول خواهد بود.

در عصر کنونی که سرعت تغییرات دو چندان شده و چالش‌های متعددی، عرصه‌های مختلف زندگی انسان‌ها را احاطه کرده است، نقش خانواده در فرآیند تعلیم و تربیت، بیش از پیش نمایان شده است و انجمن اولیا و مربیان، به عنوان یک نهاد مردمی، توانسته است با ایجاد زمینه‌های گفت‌وگو، تفاهم و هم‌افزایی مطلوب میان اولیا و مربیان، نقش بی‌بدیلی در تحقق مأموریت‌های آموزش و پرورش ایفا نماید.

اکنون که اعتلا و ارتقای نظام تعلیم و تربیت مورد توجه ویژه دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور و «توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم» در صدر کلان برنامه‌های دولت چهاردهم و نظام آموزشی کشور قرار گرفته است، آموزش و پرورش باید با مشارکت دادن خانواده‌ها در امور مدرسه، شرایطی را فراهم کند تا تمامی دانش‌آموزان، فارغ از هر شرایط اجتماعی و اقتصادی، امکان بهره مندی از امکانات آموزشی و پرورشی یکسان و عادلانه را داشته باشند.

بی شک ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اولیای، فرصت کم‌نظیری برای رشد و توسعه آموزش و پرورش کشور فراهم نموده است که بهره مندی از این ظرفیت‌، می‌تواند زمینه ساز تبدیل مدارس به کانون تربیتی محله و مراکز تعامل اجتماعی پویا در میدان عمل باشد؛ چنانچه مصداق عینی آن را در اجرای طرح ارزشمند «مدرسه اولیا» که نماد درخشانی از همکاری اولیای دانش آموزان در تحقق و توسعه عدالت آموزشی است، را می‌توان دید.

بی گمان، «خانواده» و «مدرسه»، به عنوان دو رکن مهم نظام تعلیم و تربیت، می‌تواند با تقویت مبانی فکری و اخلاقی، معنویت و ارزش‌های دینی، بستر ساز تربیت نسلی متعهد، مسئولیت‌پذیر و بالنده باشد؛ لذا هفته‌گرامیداشت پیوند اولیا و مربیان را نباید صرفاً یک مناسبت تقویمی به شمار آورد، بلکه این هفته، فرصتی است برای ایجاد همدلی و مشارکت فعال خانواده‌ها و مربیان در راستای تربیت «دانش آموز صالح» و «مدرسه صالح» برای استقرار جامعه‌ای برخوردار از «حیات طیبه».

اینجانب فرصت را مغتنم شمرده، ضمن تبریک فرارسیدن «هفته بزرگداشت پیوند اولیا و مربیان» از همکاری صمیمانه و تلاش‌های خالصانه تمامی اولیای محترم و مربیان گرامی در سراسر کشور صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم و امید آن دارم که با استعانت از الطاف الهی و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و مشارکت ارزشمند شما عزیزان، شاهد استقرار آینده‌ای درخشان برای دانش‌آموزان ایران عزیز باشیم.