کاظمی: انجمن اولیا و مربیان باید یک سازمان شود

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در آئین بزرگداشت هفته اولیا و مربیان با بیان اینکه خانواده باید برای کودک و فرزندش وقت بگذارد گفت: خانواده باید از ظرفیتهای مختلف تربیتی استفاده کند و ما در انجمن اولیا و مربیان باید بر استفاده از ظرفیتهای مختلف تمرکز کنیم.
وزیر آموزش و پرورش افزود: اگر بتوانیم این مجموعه انجمن اولیا و مربیان را به یک سازمان تبدیل کنیم که از ظرفیتهای مختلف نهادها و خانواده استفاده کند؛ موفقیت زیادی خواهیم داشت. این تنها نقطهای است که میتوانیم همه ظرفیتها را متمرکز کنیم؛ لذا حتماً به دنبال تقویت ساختار انجمن اولیا مربیان هستیم.
وی با تاکید بر اهمیت کیفیت و آموزش گفت: امروز دانش آموزان در بسیاری از حوزهها از خانوادهها جلوتر هستند. در فضای تعلیم و تربیت در کنار نوسازی مدارس، رشد کیفی تعلیم و تربیت هم مورد توجه ماست.
کاظمی ابراز امیدواری کرد که در آغاز سال تحصیلی نسبت به حوزه تربیت و نقش خانوادهها در تربیت گامهای مناسبی برداریم. من از یکایک اولیا در سراسر کشور میخواهم تربیت فرزند خود را جدی بگیرند و با مدیران و معلمان ارتباط بیشتری داشته باشند. خانوادهها باید بدانند که معلمان دلسوز فرزندان آنان هستند و اگر نکتهای را با خانوادهها میگویند هدف آنها بهبود و رشد تربیت یک کودک است. ارتقای سلامت جسمی و روحی کودکان در کنار افزایش سطح علمی و دانایی باید به شدت مورد توجه ما باشد. باید مراقبت کنیم تا کودکان آسیب نبینند. آسیبهایی که در فضای مجازی وجود دارد و امنیت و تمرکز کودکان را کاهش داده است.
کاظمی خاطرنشان کرد: همه تلاش ما باید این باشد که کودکان اولاً در معرض آسیبهای اجتماعی قرار نگیرند؛ ثانیاً اگر هم در معرض آسیبهای اجتماعی قرار گرفتند توانمندیها و مهارتهای مواجهه با آسیبها را کسب کنند. ما موظف هستیم از همه ظرفیتهای موجود در فضای پیرامونی خود استفاده کنیم.
نظر شما