به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات؛ با صدور احکام جداگانه «محمد غلامی مهرآبادی» و «آزاده تاج الدینی» را به ترتیب به سمت‌های «مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی» و «مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان» منصوب کرد.

در این احکام با تأکید بر جایگاه مدیرکل به‌عنوان نماینده ارشد وزارت در استان‌ها، بر لزوم هماهنگی با استانداران و سایر دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مأموریت‌های وزارت ارتباطات تأکید کرده است.

وزیر ارتباطات در این احکام، اولویت‌های اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر دو استان را مشخص کرده که شامل پیگیری پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، اتصال روستاهای استان‌ها به شبکه ملی اطلاعات، حمایت از رشد کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، توسعه اقتصاد دیجیتال، پایش مستمر زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقا خدمات پست و پست بانک است.

محمد غلامی مهرآبادی دانشجوی دکترا در دانشگاه شهید بهشتی و فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی است. او سابقه معاونت اداره کل مدیریت طرح‌های کلان فناورانه و نمایندگی وزارت ارتباطات در امور ارزی را در کارنامه کاری خود دارد و به‌عنوان نایب‌رئیس کارگروه خدمات ارزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور فعالیت کرده و عضو کارگروه تخصصی بررسی خریدهای خارجی شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.

آزاده تاج الدینی دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق با گرایش مخابرات و فوق‌لیسانس مدیریت دولتی است. او پیش‌تر ریاست اداره نظارت بر خدمات ارتباطی و رادیویی و معاونت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان را بر عهده داشته و تجربه ارزشمندی در مدیریت پروژه‌ها و امور اجرایی این حوزه دارد.