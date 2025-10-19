مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان منصوب شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در این حکم، با تصریح نقش راهبردی بانوان در پیشبرد اهداف وزارت ارتباطات و تحقق سیاست‌های دولت چهاردهم و لزوم بهره‌گیری از ظرفیت بانوان شاغل در وزارت ارتباطات و دستگاه‌های تابعه را مورد تأکید قرار داده است.

در حکم وزیر ارتباطات، بر چند محور کلیدی از جمله توانمندسازی بانوان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارتقای مهارت‌های دیجیتال بانوان و تعامل مؤثر با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تأکید شده است.

سودابه رادفر دارای دکتری تخصصی مدیریت از دانشگاه تهران است و در کارنامه کاری خود سوابقی همچون مدیرکلی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز، مشاور بانوان وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و تدریس در دانشگاه تهران را دارد.