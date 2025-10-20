به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، سیدستار هاشمی در جلسه پایش شبکه ارتباطی و بررسی مصوبات سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مصوبات سفر سال گذشته اعلام کرد: در تلاشیم تا پیش از پایان سال، بخشی از مصوبات سفر قبلی اجرایی شود و روند پایش و تحقق پروژهها بهصورت مستمر ادامه یابد.
وی با اشاره به روال وزارت ارتباطات در پیگیری میدانی مصوبات استانی افزود: همانطور که پیشتر وعده داده بودیم، سفرهای استانی با هدف پایش پروژهها و پیگیری مصوبات انجام میشود و پس از این جلسات، مدیران استانی برای بررسی تفصیلی موضوعات به ستاد وزارتخانه دعوت خواهند شد تا تصمیمها عملیاتی شود.
تأکید بر نقش اطلاعات مکانی در حکمرانی هوشمند
هاشمی در ادامه با اشاره به اهمیت پروژه جینف در حکمرانی هوشمند گفت: پایگاه اطلاعات مکانی یکی از محورهای مورد تأکید رئیسجمهور است و در گزارشهای دورهای، عملکرد دستگاههای اجرایی و استانها بهصورت شفاف ارائه میشود.
وی افزود: این سامانه یکی از پایههای شفافیت در حکمرانی دیجیتال است و بدون آن، دولت هوشمند و دولت الکترونیک هیچگاه تحقق نخواهد یافت. رئیسجمهور با دقت ویژهای بر تکمیل این طرح تأکید دارند و امیدواریم در دولت چهاردهم به ثمر بنشیند.
نیروی انسانی، رکن اصلی ایران دیجیتال
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تربیت نیروی انسانی با تحقق پروژه «ایران دیجیتال» اشاره کرد و گفت: «در دولت چهاردهم، با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و وزارت آموزش و پرورش، نهضت آموزش فناوریهای نوین در دستور کار قرار گرفته است که نویدبخش آیندهای روشن برای سرمایه انسانی کشور خواهد بود.
هاشمی خطاب به استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: با توجه به نگاه ویژه شما به توسعه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، میتوانیم جایگاه استان را در این حوزه ارتقا دهیم و از ظرفیتهای آموزشی برای رشد اقتصاد دیجیتال بهرهمند شویم.
لزوم جهش در شاخصهای ارتباطی استان
وزیر ارتباطات با اشاره به شاخصهای توسعه ارتباطات استان گفت: «در شاخصهای ارتباطی وضعیت استان مطلوب نیست و این موضوع مسئولیت ما را سنگینتر میکند. اقدامات خوبی انجام شده، اما فاصله با نقطه مطلوب هنوز زیاد است و امیدواریم با مصوبات امروز و پیگیریهای جدی استاندار و مدیران استان، شاهد جهش چشمگیر در زیرساختها و اقتصاد دیجیتال باشیم.»
وی تصریح کرد: نشستهای ارزیابی عملکرد هر شش ماه یکبار بهصورت حضوری یا در وزارتخانه برگزار شود تا پیشرفت پروژهها منظم رصد شود.
احداث مجتمع ICT؛ گامی برای رشد اقتصاد دیجیتال
هاشمی احداث مجتمع ICT را از نیازهای مهم استان دانست و گفت: با ورود استاندار به این موضوع، امیدواریم تا اول آذر مراسم کلنگزنی پروژه انجام شود. این مجتمع میتواند بستری برای رشد اقتصاد دیجیتال و تعامل با پارک علم و فناوری استان باشد.
یکپارچگی در خدمات اپراتورها و بهبود کیفیت شبکه
وزیر ارتباطات با اشاره به ضرورت همکاری اپراتورها گفت: «نباید اپراتورهای مخابرات، همراه اول و ایرانسل را از یکدیگر جدا دانست. مردم انتظار دارند ارتباط باکیفیت دریافت کنند، بنابراین همه بخشها باید با همافزایی و گفتوگو مسائل را حل کنند.
هاشمی درباره توسعه فیبر نوری منازل (FTTx) افزود: وضعیت فعلی رضایتبخش نیست، اما با برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال شاهد تکمیل این طرح و دسترسی پایدار شهروندان به اینترنت پرسرعت خواهیم بود.
برطرف کردن نقاط کور جادهای و تقویت گردشگری دیجیتال
وزیر ارتباطات با اشاره به شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص استان گفت: «کهگیلویه و بویراحمد بهدلیل گستردگی کوهستانی، نقاط کور جادهای زیادی دارد که باید بهصورت ویژه برطرف شوند. گردشگری یکی از ظرفیتهای مهم استان است و توسعه ارتباطات میتواند بستر رونق این حوزه را فراهم کند. از بین بردن نقاط کور جادهای در اولویت برنامههای وزارتخانه قرار دارد.»
تأکید بر گفتوگوی درونسازمانی
هاشمی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت همدلی در مجموعه ارتباطات استان تأکید کرد و گفت: «مدیران بخشهای مختلف باید با گفتوگو و تعامل مسائل را حل کنند تا نیازی به مطرح شدن هر موضوع در سطح مصوبه نباشد. مصوبات استان زمانبندی خواهند شد تا پیگیریها با جدیت بیشتری انجام شود.
وی همچنین بر استفاده از نیروهای شایسته در استان تأکید کرد و افزود: سفارش در انتصابات جایی ندارد و همه معاونان و مدیران مکلفند از بهترینها استفاده کنند، چراکه بیتوجهی به شایستگیها ظلم به مردم استان است. این تأکید شخص رئیسجمهور نیز هست.
هاشمی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همت همه کارکنان، شاهد شتاب بیشتر در مسیر پیشرفت و توسعه استان باشیم و بتوانیم به مردم عزیز کهگیلویه و بویراحمد خدمت شایستهای ارائه کنیم.
اظهارات استاندار کهگیلویه و بویراحمد
یدالله رحمانی، استاندار استان، در این جلسه با اشاره به مصوبات سفر سال گذشته وزیر ارتباطات گفت: «بر اساس گزارش ارائه شده، بیش از ۱,۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این مصوبات در استان هزینه شده است.»
وی افزود: «زیرساختهای ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند نان شب برای مردم واجب است و در همین مدت شاهد تحولات در شاخصهای این حوزه بودهایم. امیدواریم تصمیمات این جلسه باعث شود که در همین دولت، استان جزو پنج استان برتر کشور در این حوزه شود.
رحمانی برای حل مشکلات مربوط به شهرداریها و برخی دستگاههای استانی اعلام آمادگی و تأکید کرد: به سرعت این موانع و مشکلات برای توسعه زیرساختهای ارتباطی استان برطرف خواهند شد.
در ادامه جلسه، مدیرکل ارتباطات استان گزارشی از مصوبات سفر وزیر ارتباطات ارائه کرد و میزان اجرای ۴۴ مصوبه بهصورت مجزا بررسی شد.
موضوعاتی مانند توسعه ارتباطات روستایی و مناطق گردشگری، پیشرفت پروژه فیبر نوری منازل و کسبوکارها، ارائه تسهیلات به کسبوکارها و شرکتهای فناور استان، وضعیت ارتباطات در جادهها و پروژه جینف، در این جلسه بررسی شد.
همچنین معاونان وزیر و مدیران شرکتها و سازمانهای تابعه گزارشی از وضعیت موجود و پروژههای در دست اقدام ارائه کردند و مدیران مرتبط درباره میزان پیشرفت پروژهها و مشکلات اجرای آنها پاسخگو بودند.
