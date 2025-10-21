به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی، میثم عابدی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات، در آئین تکریم و معارفه مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی در اراک گفت: استان مرکزی با برخورداری از زیرساختهای صنعتی گسترده و واحدهای تولیدی فعال، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصاد دیجیتال دارد.
وی افزود: بر همین اساس، وزارت ارتباطات اهتمام ویژهای به گسترش این حوزه در استان مرکزی دارد و آمادگی خود را برای همکاری با مسؤولان محلی برای ارائه خدمات و ایجاد بستر مناسب برای رشد فناوریهای نوین اعلام کرده است.
عابدی، تصریح کرد: استان مرکزی با توجه به جایگاه صنعتی خود، از جمله استانهای پیشرو در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات محسوب میشود، و این ظرفیت موجب شده تا توجه ویژهای به توسعه زیرساختهای دیجیتال در این منطقه صورت گیرد.
معاون فناوری، نوآوری وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برخی استانها توانستهاند اعتبارات قابلتوجهی از محل حمایتهای وزارت ارتباطات جذب کنند، تاکید کرد: استان مرکزی نیز با برنامهریزی دقیق و تعامل مؤثر با نهادهای ملی، بتواند منابع بیشتری در راستای توسعه فناوری و نوآوری اطلاعات جذب کند.
وی افزود: این منابع میتوانند در زمینههایی چون گسترش شبکههای ارتباطی، ارتقا زیرساختهای اینترنتی، حمایت از کسبوکارهای دیجیتال و آموزش نیروی انسانی متخصص مورد استفاده قرار گیرد.
عابدی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال، اتصال پایدار و باکیفیت روستاها به شبکه ملی اطلاعات است، تصریح کرد: در این زمینه شاخص استاندارد جدیدی تعریف شده که بر اساس آن، کیفیت اتصال، پوشش خدمات، سرعت انتقال داده و دسترسی به خدمات دیجیتال در مناطق روستایی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی به پراکندگی جمعیتی در استان مرکزی و وجود روستاهای متعدد در مناطق مختلف، آن اشاره کرد و افزود: اجرای طرحهای اتصال هوشمند و پایدار به شبکههای ارتباطی، نقش مهمی در کاهش شکاف دیجیتال و ارتقا عدالت ارتباطی دارد و این اقدامات میتواند زمینهساز توسعه خدمات الکترونیکی، آموزش مجازی، سلامت دیجیتال و تجارت الکترونیک در مناطق کمتر برخوردار باشد.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: همکاری میان وزارت ارتباطات و مسؤولان محلی، کلید موفقیت در اجرای این برنامههاست و با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای محلی، میتوان مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را هموار و استان مرکزی را به الگویی موفق در این حوزه تبدیل کرد.
