ضرورت توجه به بهبود معیشت نیروهای متخصص

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نظارتی سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ و جمعی از معاونان ستادی برگزار شد.
وزیر ارتباطات در این جلسه ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران و کارشناسان این دو مجموعه بر نگاه خدمتمحور در همه برنامههای وزارت ارتباطات تأکید کرد و گفت: «هدف نهایی همه تلاشها باید خدمت به مردم باشد. باید واقعبینانه و با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود حرکت کنیم. مسیر پیشرفت ممکن است دشوار باشد، اما هر گام در جهت خدمت، ارزشمند است.»
وی در ادامه بر لزوم تقویت انگیزه، بهبود معیشت نیروهای متخصص و حرکت هدفمند در مسیر توسعه ملی تأکید کرد.
هاشمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه نخبگانی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «معیشت نیروهای متخصص در این حوزه باید متناسب با ارزش واقعی دانش و مهارت آنان باشد. پذیرفتنی نیست که پرداختی نیروهای توانمند وزارت ارتباطات از نهادهای دیگر کمتر باشد. باید شرایطی فراهم شود که متخصصان علاقهمند باشند به این مجموعه بپیوندند نه اینکه از آن جدا شوند.»
وی این رویکرد را شرط حفظ سرمایه انسانی در وزارت ارتباطات دانست و افزود: «در شرایطی که ریزش نیروی انسانی بهصورت طبیعی در حال وقوع است، باید اهتمام ویژهای برای ارتقای وضعیت معیشتی و انگیزشی همکاران داشته باشیم.»
وزیر ارتباطات سپس به موضوع اجرای پروژههای فضایی و رعایت منشور آنها پرداخت و تأکید کرد: «محدودیت منابع انسانی و مالی ایجاب میکند که پروژهها بر اساس اولویت و با نگاه واقعی مدیریت شوند. گزارشهای پیشرفت باید دقیق و صادقانه باشد. اگر پروژهای قابل اصلاح است، باید برای اصلاح آن تلاش کنیم و اگر نیست، با شجاعت آن را خاتمه دهیم تا انرژی کشور در مسیر درست صرف شود.»
او ضمن انتقاد از رویکردهایی که باعث توقف یا کندی برنامهها میشود، گفت: «تمدیدهای پیاپی پروژهها و توجیه تأخیرها پذیرفته نیست. سازمان برنامه و شورای عالی راهبری انتظار دارند که از همان سال نخست برنامه، نتایج عملیاتی ارائه شود. بنابراین گزارشها باید واقعی، مستند و قابل ارزیابی باشند.»
وزیر ارتباطات در پایان از کارکنان سازمان و پژوهشگاه فضایی خواست با روحیه همگرایی، شفافیت و تعهد، مأموریتهای ملی حوزه فضایی را پیگیری کنند و گفت: «با باور به توان داخلی و پایبندی به خرد جمعی، میتوانیم مسیر رشد فضایی کشور را با قدرت ادامه دهیم و امید را در جامعه نخبگانی این حوزه تقویت کنیم.»
در ابتدای این جلسه، حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران؛ گزارشی از برنامهها، پروژههای در دست اجرا و دستاوردهای اخیر ارائه کرد.
در ادامه، وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران؛ به تشریح برنامههای پژوهشی، دستاوردهای فناورانه و مسیر توسعه همکاریهای علمی و صنعتی پرداخت.
همچنین مدیران و معاونان مربوطه، برنامههای جاری و چشمانداز آینده را بر اساس حوزههای تخصصی خود تشریح کردند.
این جلسه با هدف ارزیابی دقیقتر عملکرد سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی برگزار شد و طی آن، معاونان ستادی و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات نیز نظرات، پرسشها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای عملکرد این مجموعهها مطرح کردند.
سلسله نشستهای «پنجشنبههای نظارتی» بهصورت مستمر هر هفته برگزار میشود و در آن، عملکرد مجموعههای مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سید ستار هاشمی و تیم تخصصی او مورد بررسی کارشناسی قرار میگیرد.
