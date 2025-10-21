محبی: پیوند خانه و مدرسه اساس موفقیت نسل آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه مراسم گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان در تالار شهید بهشتی کرمانشاه به میزبانی اداره‌کل آموزش و پرورش استان برگزار شد. در این مراسم جمعی از فرهنگیان، دانش‌آموزان و والدین آنان حضور داشتند.

در این آئین، سلیمان محبی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با گرامیداشت این هفته و تبریک به والدین و مربیان، اظهار داشت: این هفته فرصتی ارزشمند برای تحکیم ارتباط میان خانواده و مدرسه و ایجاد هماهنگی بیشتر در جهت رشد و تربیت نسل آینده است.

وی ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران به ویژه دکتر علی‌اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش و استاد دانشگاه تربیت مدرس، گفت: آقای دکتر فانی از چهره‌های برجسته آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی است و تجربه ارزشمند ایشان از دوران دبیرستان تا وزارتخانه، برای مجموعه فرهنگی کشور یک سرمایه علمی و مدیریتی محسوب می‌شود.

محبی با اشاره به اهمیت خانواده در تربیت نسل سالم و کارآمد، افزود: خانواده اولین و مهم‌ترین نهاد تربیتی هر جامعه است و تمام جوامع بشری بر نقش آن تأکید دارند. شخصیت و منش اصلی هر انسان در خانواده شکل می‌گیرد و اگر خانواده در تربیت اخلاقی و معنوی فرزند کوتاهی کند، آثار منفی آن در آینده زندگی کودک نمایان خواهد شد.

وی با بیان اینکه مدرسه دومین خانه فرزندان است، تصریح کرد: دانش‌آموزان در محیط رسمی و آموزشی مدرسه با قواعد و برنامه‌های معین روبه‌رو می‌شوند و لازم است معلمان در کنار آموزش علمی، محیطی عاطفی، آرام و همراه با ارتباط صمیمی میان خود و دانش‌آموزان ایجاد کنند تا زمینه رشد و شکوفایی آنان فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه همکاری و تعامل میان خانه و مدرسه را ضروری دانست و گفت: هر اندازه این ارتباط تقویت شود، موفقیت علمی، تربیتی و اخلاقی دانش‌آموزان افزایش خواهد یافت. امروز خانواده‌ها دغدغه دارند که فرزندان‌شان آینده‌ای روشن و جایگاهی مفید در جامعه داشته باشند و این هدف با همکاری والدین و مدارس محقق می‌شود.

وی با اشاره به آمار تحصیل در استان، اظهار کرد: در مقطع ابتدایی ۹۹ درصد دانش‌آموزان در مدارس حضور دارند و تنها یک درصد به دلایل خاص از جمله مهاجرت یا مشکلات شناسنامه‌ای از تحصیل بازمانده‌اند. خوشبختانه در استان تفاوتی میان حضور دختران و پسران در مدارس وجود ندارد و حتی در دانشگاه‌ها نیز سهم دختران به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

محبی ادامه داد: افزایش چشمگیر قبولی‌های دانش‌آموزان کرمانشاهی در رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی حاصل همراهی و همکاری مؤثر خانواده‌ها با مدارس است. امروز بسیاری از خانواده‌ها با درک صحیح از نقش خود در تعلیم و تربیت، در مسیر رشد علمی و فرهنگی فرزندان‌شان گام برمی‌دارند.

وی با تأکید بر پرورش نیروی انسانی توانمند، گفت: آینده کشور در دستان دانش‌آموزان امروز است و باید از نظر علمی، اخلاقی و پرورشی آنان را به گونه‌ای تربیت کنیم که بتوانند آینده ایران را تضمین کنند. مقام معظم رهبری نیز بر تربیت جوانان عالم، اخلاق‌مدار و خودباور تأکید دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: کشور برای پیشرفت به نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد نیاز دارد. بنابراین باید دست در دست هم دهیم تا دانش‌آموزان امروز، پزشکان، مهندسان و مدیران توانمند فردا باشند.

وی با رد نگاه مادی به همکاری اولیا با مدارس گفت: برخی تصور می‌کنند دعوت از والدین برای مشارکت به معنای کمک مالی است، در حالی که مهم‌تر از آن، مشارکت فکری، فرهنگی و تربیتی خانواده‌ها در کنار مدیران و معلمان است. هیچ‌کس بهتر از پدر و مادر استعداد و ویژگی‌های فرزند خود را نمی‌شناسد و حضور آنان در مدرسه به بهبود روند آموزشی کمک می‌کند.

محبی همچنین با اشاره به آسیب‌های اجتماعی موجود، اظهار کرد: امروز جامعه با چالش‌های فرهنگی و رفتاری متعددی مواجه است. باید با نظارت منطقی و گفت‌وگوی صمیمی با فرزندان، آنان را از خطرات فضای مجازی و تأثیرات منفی محیط دور نگه داریم. شنیدن سخنان فرزندان و درک دنیای فکری آنان، کلید ایجاد ارتباط مؤثر میان والدین و نوجوانان است.

وی در پایان با یادآوری حدیث پیامبر اکرم (ص) که فرمودند «فرزند صالح گلی از گل‌های بهشت است»، گفت: اگر بتوانیم فرزندانی مؤمن، دانا، مهربان و مسئول تربیت کنیم، جامعه‌ای پویا و سربلند خواهیم داشت. همان‌طور که کشورهایی مانند ژاپن با اتکای به سرمایه انسانی آموزش‌دیده پیشرفت کردند، ما نیز می‌توانیم با سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی خود، آینده‌ای روشن برای ایران رقم بزنیم.

محبی از همه اولیا، فرهنگیان و دانش‌آموزان خواست با همفکری و همکاری در مسیر تحقق اهداف تربیتی و آموزشی گام بردارند و افزود: سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر کشور است و ما با تقویت پیوند خانه و مدرسه می‌توانیم نسلی آگاه، اخلاق‌مدار و سازنده برای ایران اسلامی تربیت کنیم.