برگزاری انتخابات الکترونیکی انجمن اولیا و مربیان در مدارس استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری انتخابات الکترونیکی این انجمن در مدارس استان خبر داد و بر نقش محوری خانواده در تربیت دانشآموزان و اهمیت مشارکت آنان در فعالیتهای آموزشی و پرورشی تأکید کرد.
وی افزود: بدون شک خانواده نقش اصلی را در تربیت فرزندان بر عهده دارد و انجمن اولیا و مربیان مهمترین بستر برای مشارکت والدین در تمامی فعالیتهای مدرسه است. البته شیوهنامه اجرایی انتخابات الکترونیکی در ابتدای مهرماه به مدارس ابلاغ شده و مدیران موظفند حداکثر تا ۳۰ مهرماه نسبت به برگزاری انتخابات و تشکیل انجمن اولیا و مربیان اقدام کنند.
سرپرست اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان سمنان بیان کرد: انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدارس این استان در سال تحصیلی جاری به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه mymedu.ir برگزار میشود.
بابایی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی والدین، اظهار داشت: بر اساس نظام جامع آموزش خانواده، هر مدرسه مکلف است حداقل دو دوره آموزش خانواده برای والدین در طول سال تحصیلی برگزار کند.
وی از اجرای طرح «مدرسه اولیا» در استان با هدف محرومیتزدایی از فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: این طرح در شهرستان سرخه با مشارکت اولیا و یک خیّر برای احداث یک مدرسه ۶ کلاسه کلید خورده است.
سرپرست اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان سمنان از اولیای خیرخواه دعوت کرد تا از طریق سامانه besazmadrese.ir در ساخت این مدرسه مشارکت مالی داشته باشند.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لباس دانشآموزی اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، سامانه لباس دانشآموزی در سطح کشور راهاندازی شده و نرخنامهها و تولیدیهای مجاز به صورت شفاف در این سامانه در دسترس خانوادهها قرار دارد همچنین خرید از تولیدی خاص برای والدین اجباری نیست و مدارس موظفند طرح و رنگ لباس دانشآموزی را حداقل برای سه سال ثابت نگه دارند.
وی در خصوص سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزی نیز گفت: رانندگان سرویس به عنوان شرکای تربیتی در نظام آموزش و پرورش محسوب میشوند و نظارت بر سرویس مدارس بر عهده انجمن اولیا و مربیان است.
