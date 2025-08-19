ساخت ۱۷۷ کلاس درس در ۳۲ مدرسه با طرح «مدرسه اولیا»

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه سادات مدبر نژاد؛ مدیرکل انجمن اولیا و مربیان، امروز سه‌شنبه ۲۸ مردادماه در سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش اظهار کرد: در راستای سه موضوع مهم توسعه عدالت آموزشی، کیفیت آموزشی و تحول در آموزش و پرورش در ۵ محور فعالیت می‌کنیم.

وی ادامه داد: محور اول برنامه راهبردی است در واقع شاخص‌ها و اولویت‌های انجمن اولیا و مربیان در قالب برنامه راهبردی به تمامی استان‌ها ابلاغ شده و تفاهم‌نامه‌ای با تمامی مدیران کل آموزش و پرورش استان‌های سراسر کشور امضا شده است که در این برنامه راهبردی وضعیت تمامی استان‌ها در سال گذشته و انتظاری که در سال جاری از تمامی استان‌ها داریم، نگاشته شده است.

مدبرنژاد افزود: مدیران کل آموزش استان‌ها همت لازم را برای برش منطقه‌ای تفاهم‌نامه‌ها داشته باشند تا تفاهم‌نامه و برنامه‌ها تا کف مدرسه برسد که از جمله آن‌ها شاخص‌ها برگزاری انتخابات الکترونیک در مدارس سراسر کشور، تجهیز مراکز پیوند و برگزاری دوره‌های آموزش خانواده در مدارس است.

وی به توانمندسازی والدین دانش‌آموزان اشاره کرد و ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی در انجمن اولیا و مربیان توانمندسازی والدین دانش آموزان هست که در دو محور مهم آموزش خانواده و مشاوره خانواده انجام می‌شود. در زمینه آموزش در سال گذشته انتخاب مدرسان آموزش خانواده نهایی شد که گواهینامه مدرسان آموزش خانواده به صورت الکترونیک صادر شد.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان با بیان این‌که نظام جامع آموزش خانوادگی به تمامی استان‌های کشور ابلاغ شد، افزود: بر اساس نظام جامعه آموزش خانواده هر مدرسه حداقل باید دو دوره آموزش خانواده در مدرسه برگزار کند و ساعات این دوره‌های آموزشی بر اساس مقطع تحصیلی دانش‌آموزان متفاوت هست.

وی با بیان این‌که در سطح کشور مراکز راهنمایی و مشاوره پیوند را داریم که آمادگی لازم برای پذیرش خانواده‌های آسیب‌پذیر در این مراکز وجود دارد، گفت: این موضوع نیازمند جدیت و پیگیری رؤسای مناطق است تا خانواده‌های دانش‌آموزان که در زمینه آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌های روانی مسئله‌ای دارند به این مراکز ارجاع شوند و بتوانند از مشاوران در مراکز مشاوره دریافت کنند.

مدبرنژاد با تأکید بر این‌که باید از ظرفیت والدین در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی استفاده کنیم، اظهار کرد: نقش مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها و رؤسای آموزش و پرورش مناطق کشور در گفتمان‌سازی و تبیین این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان این‌که سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار مدرسه انتخابات خودشان را به صورت الکترونیک برگزار کردند، ادامه داد: کاهش تخلفات و افزایش شفافیت برای خانواده‌ها دستاوردی بود که در این زمینه به دست آمد و امیدواریم امسال تمامی مدارس بتوانند در بستر الکترونیک انتخابات خودشان را برگزار کنند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان ادامه داد: ۶ کارگروه برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های والدین در سطح مدرسه تشکیل می‌شود که بدون شک تشکیل این کارگروه‌ها و استفاده از ظرفیت والدین می‌تواند ما را در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی در سطح مدرسه یاری کند.

وی به بحث محرومیت زدایی از فضاها و امکانات آموزشی اشاره کرد و گفت: در قالب طرح «مدرسه اولیا»، قرار است ۱۷۷ کلاس درس در قالب ۳۲ مدرسه در استان‌های کشور ساخته شود که نیازمند همت و پیگیری جدی مدیران استان‌هاست.

مدبرنژاد با بیان اینکه برای نخستین بار «سامانه لباس دانش‌آموزی» در تیرماه ایجاد شد تا شفافیت و حقوق خانواده‌ها تضمین شود، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۸۴۷ تولیدی، ۳۳۴ هزار نرخ‌نامه و ۷۳۸۰ مدرسه در این سامانه فعال شده‌اند. همچنین خروجی جشنواره طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی در اختیار مدارس قرار گرفته تا متناسب با سلایق دانش‌آموزان استفاده شود.

وی به موضوع سرویس مدارس اشاره کرد و افزود: با مکاتبات صورت‌گرفته با وزارت کشور، مهلت ثبت‌نام در سامانه سرویس مدارس تا ۱۵ شهریور تمدید شد تا والدین فرصت بیشتری برای ثبت درخواست داشته باشند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان با بیان این‌که از جمله طرح‌های مهم، «شیوه‌های دعوت فرزندان به نماز» است، افزود: شیوه‌نامه «طرح شیوه‌های دعوت فرزندان به نماز» به تمام استان‌ها ابلاغ شده و نیازمند جدیت مدیران مناطق برای پیشبرد طرح هستیم و طرح دیگر نماد است که اجرایی شده است.