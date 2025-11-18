علی بابا چت بات هوش مصنوعی مخصوص مصرف کنندگان ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اپ رایگان جدید بر اساس مدل زمانی کوئن بنا شده و به شکل اپلیکیشن موبایل و نسخه وب سایت چین فراهم شده و قرار است بعداً در سطح بین المللی نیز عرضه شود.در بیانیه علی بابا آمده است: این مدل با یک دستور می‌تواند گزارش تحقیقی کاملی را تولید کند و به طور خودکار یک پرزنتیشن چند اسلایدی پاورپوینت در چند ثانیه بسازد.

این شرکت در بیانیه ای جداگانه نوشت اپ کوئن درحالی وارد مرحله آزمایشی شده که «بهترین دستیار شخصی هوش مصنوعی با قدرتمندترین مدل» لقب گرفته است.

چنین اقدامی نشان دهنده گذار استراتژیک علی بابا است که به سبک چت جی پی تی منابع قابل توجهی را صرف توسعه اپلیکیشن مصرفی خود نکرده و در عوض، به عنوان بخشی از ارائه‌ی خدمات ابری خود، عمدتاً بر مشتریان سازمانی تمرکز کرده بوده است.

همچنین مدل هوش مصنوعی جدید علی بابا در میانه جنگ قیمت‌ها در بخش هوش مصنوعی چین ارائه شده است. محرک این جنگ دیپ سیک بود که هزینه‌های رایانش ارزان را در اولویت خود قرار دارد و رقبا را مجبور کرد از همین روند پیروی کنند.

علی بابا چند اپ مخصوص مشتریان از جمله Tongyi و سرویس‌های دستیار هوش مصنوعی تعبیه شده در مرورگر Quark خود دارد. اما این نخستین باری است که علی بابا چنین اقدامی در بازار مصرفی انجام داده است.