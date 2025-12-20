قانونگذاران آمریکایی در پی چسباندن دیپ سیک به ارتش چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،در این نامه از هگست خواسته شده تا شرکت هوش مصنوعی دیپ سیک، شیائومی و BOE که نمایشگر میسازد را به فهرستی که به نام «لیست Section۱۲۶۰H» مشهور است، اضافه کند. در حال حاضر شرکتهایی مانند تنسنت و CATL که تولید کننده بزرگ باتری در صنعت خودروسازی برقی است نیز در این فهرست قرار دارند. هرچند «لیست Section۱۲۶۰H» به طور رسمی شرکتهای چینی را تحریم نمیکند اما دیدگاه ارتش آمریکا درباره آنها را به تهیه کنندگان وزارت جنگ و آژانسهای دولتی آمریکا نشان میدهد. برخی از این شرکتها به دلیل قرار گرفتن در فهرست مذکور از آمریکا شکایت کرده اند.
دونالدترامپ رئیس جمهور آمریکا به وزارت دفاع دستور داده تا نام خود را به وزارت جنگ تغییر دهد که این امر نیازمند تأیید کنگره است.
پیش از این و در ماه ژوئن ۲۰۲۵ میلادی گزارش شده بود یک مقام ارشد آمریکا اعلام کرده دیپ سیک به ارتش چین کمک کرده و از تحریمهای صادراتی آمریکا گریخته است. از سوی دیگر BOE که از تهیه کنندگان تجهیزات برای آیفون به حساب میآید از جمله شرکتهای چینی است که قانون گذاران آمریکایی از پنتاگون خواستهاند تا سال ۲۰۳۰ آنها را از زنجیره تأمین خود حذف کند.
