پس از یک روز ناسالم، کیفیت هوای مشهد به مرز قابل قبول برگشت

مشهد- شاخص کیفیت هوای مشهد با رسیدن به عدد ۹۱ وارد محدوده زرد شد و بر اساس اعلام مرکز پایش، هوای شهر قابل قبول گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز شنبه بیست و ششم مهرماه با ثبت عدد ۹۱ در وضعیت زرد و در شرایط قابل قبول قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۲۸ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار داشت.

کیفیت هوا در مناطق ساختمان، نخریسی، وحدت، مفتح و چمن در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها و در مناطق سجاد، طرق، تقی آباد، الهیه، هفت حوض و سرافرازان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در دیگر مناطق قابل قبول گزارش شد.

