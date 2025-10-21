ساختمان پارک علم و فناوری خلیج فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح ساختمان شماره ۲ پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر اظهار کرد: این فضا به منظور توسعه زیرساخت‌های فناورانه استان اجرایی شده است.

رحمان دشتی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد ریالی در احداث ساختمان شماره ۲ پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر بیان کرد: این ساختمان دارای ۲ هزار و ۵۰ متر مربع مساحت است.

وی ادامه داد: تقویت زیست‌بوم نوآوری استان بوشهر یکی از اولویت‌های اساسای است که با توسعه زیرساخت‌ها به دنبال تحقق این اهداف هستیم.

در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از محصولات فناورانه و دانش‌بنیان با حضور ۱۲ شرکت برپا شد که طی آن ۳ محصول فناورانه از سوی سه شرکت دانش‌بنیان رونمایی شد.

از دیگر دستاوردهای این روز، افتتاح ویدئو کنفرانسی پروژه شرکت دانش‌بنیان «توسعه خدمات و مشاوره دریا» بود که در پارک علم و فناوری خلیج فارس مستقر است که با سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۷ نفر، در زمینه تولید پانسمان‌های آلژینات کلسیم فعالیت می‌کند. این پانسمان‌ها برای درمان زخم‌های عمیق نظیر زخم بستر، زخم دیابت و سوختگی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.