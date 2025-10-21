به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه‌شنبه در آئین افتتاح ساختمان پارک علم و فناوری خلیج فارس اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های ممتاز استان بوشهر باید زمینه توسعه علم و فناوری در این حوزه‌ها فراهم شود.

وی با بیان اینکه بوشهر در حوزه‌های علمی و فناورانه، ظرفیت‌های ارزنده‌ای دارد خاطرنشان کرد: در سال جاری برای اعتلای حوزه دانش‌بنیان اقدامات عملی خوبی انجام شده است.

استاندار بوشهر افزود: اکنون ساختمان پارک علم و فناوری خلیج فارس با مساحت بیش از ۲ هزار متر مربع و با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین نمایشگاه محصولات فناورانه و دانش بنیان پارک علم و فناوری خلیج فارس نیز با حضور ۱۲ شرکت برپا شده است.

آئین افتتاح ساختمان پارک علم و فناوری خلیج فارس با حضور افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد.