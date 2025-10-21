علت سفر معاون ترامپ به اراضی اشغالی از نظر روزنامه عبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه عبری زبان معاریو نوشت که گزارش روزنامه نیویورک تایمز علت سفر جی دی ونس معاون ترامپ به اراضی اشغالی را تفسیر می‌کند به طوری که وی حامل پیامی از سوی دولت این کشور در خصوص اجرای مفاد آتش بس غزه است.

در ادامه این گزارش آمده است، ترامپ ادعای اسرائیل مبنی بر نقض آتش بس از سوی حماس را رد می‌کند. ونس، کوشنر و ویتکاف تلاش می‌کنند مانع اقدامات مخرب نتانیاهو در قبال این توافق شوند.

پیشتر روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که در درون دولت دونالد ترامپ، نگرانی‌هایی از احتمال خروج بنیامین نتانیاهو از توافق مربوط به نوار غزه وجود دارد.