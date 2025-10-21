به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، دفتر اطلاع رسانی دولت غزه تاکید کرد که از شش هزار و ۶۰۰ کامیون حامل کمک‌های انسانی که باید تا روز گذشته بر اساس توافق آتش بس وارد نوار غزه می‌شد تنها ۹۸۶ کامیون وارد شده است.

در بیانیه این دفتر آمده است، قرار بود بر اساس توافق صورت گرفته میان حماس و رژیم صهیونیستی روزانه ۶۰۰ کامیون وارد نوار غزه شود اما اکنون شاهد ورود تنها ۸۶ کامیون هستیم.

رژیم صهیونیستی علاوه بر اینکه تعداد کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی به نوار غزه را محدود کرده حملات خود را علیه مناطق مختلف این باریکه ادامه داده و بدین ترتیب به صورت آشکاری توافق آتش بس را نقض کرده است.