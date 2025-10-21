به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که امروز سه‌شنبه با «حسن محمود رشاد» رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده است.

نتانیاهو هدف این دیدار را که در تل آویو انجام شده است، «پیشبرد طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای غزه و تقویت صلح و روابط دوجانبه» اعلام کرد.

رسانه ها گزارش دادند که رئیس سازمان اطلاعات مصر طی سفر به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو و دیگر مقامات ارشد اسرائیلی از جمله دیوید زینی، مدیر سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل (شاباک) درباره

مرحله دوم توافق غزه و طرح ارائه شده توسط دولت ترامپ گفت‌وگو کرده است.

رسانه های مصری اعلام کردند که رشاد با استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه نیز دیدار خواهد کرد.

این دیدار در حالی انجام شده است که «باراک راوید» خبرنگار اسرائیلی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، «مایکل آیزنبرگ» تاجر اسرائیلی آمریکایی را به عنوان نماینده شخصی خود در کمیته نظارت بر اجرای آتش بس نوار غزه تعیین کرده است.