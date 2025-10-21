حماس: اسرائیل باید هزینه بازسازی نوار غزه را بپردازد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی ابومرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس و رئیس دفتر روابط بین الملل این جنبش در گفتگو با اسپوتنیک تاکید کرد که بازسازی نوار غزه که به دست اشغالگران صهیونیست ویران شده حق بیش از ۲ میلیون فلسطینی است که خانه‌ها و منابع درآمدی خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: قطعنامه شورای امنیت بر بازسازی نوار غزه تاکید دارد و ما معتقدیم که اشغالگران صهیونیست مسئول نخست ویرانی این باریکه هستند و باید هزینه کامل این بازسازی را بپردازند.

ابومرزوق تصریح کرد: روند بازسازی باید به صورت فوری بوده و تمام بخش‌ها را به ویژه زیرساخت‌ها و نیروگاه‌های برق در برگیرد. ما از مشارکت تمام طرف‌ها در روند بازسازی غزه استقبال می‌کنیم. ما با نظارت بین المللی یا از سوی کشورهای میانجی گر نیز مشکلی نداریم و بهتر است این طرف‌ها بر روند اجرای پروژه‌ها نظارت داشته باشند.