حماس: اسرائیل باید هزینه بازسازی نوار غزه را بپردازد

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که رژیم صهیونیستی باید به صورت کامل هزینه بازسازی آنچه را که در نوار غزه ویران کرده بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی ابومرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس و رئیس دفتر روابط بین الملل این جنبش در گفتگو با اسپوتنیک تاکید کرد که بازسازی نوار غزه که به دست اشغالگران صهیونیست ویران شده حق بیش از ۲ میلیون فلسطینی است که خانه‌ها و منابع درآمدی خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: قطعنامه شورای امنیت بر بازسازی نوار غزه تاکید دارد و ما معتقدیم که اشغالگران صهیونیست مسئول نخست ویرانی این باریکه هستند و باید هزینه کامل این بازسازی را بپردازند.

ابومرزوق تصریح کرد: روند بازسازی باید به صورت فوری بوده و تمام بخش‌ها را به ویژه زیرساخت‌ها و نیروگاه‌های برق در برگیرد. ما از مشارکت تمام طرف‌ها در روند بازسازی غزه استقبال می‌کنیم. ما با نظارت بین المللی یا از سوی کشورهای میانجی گر نیز مشکلی نداریم و بهتر است این طرف‌ها بر روند اجرای پروژه‌ها نظارت داشته باشند.

