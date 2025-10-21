به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رده بندی جدید منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی تنیس روی میز، بنیامین فرجی نابغه ۱۶ تنیس روی میز ایران ۴ پله سقوط داشته است. این در حالی است که این بازیکن در مسابقات قهرمانی آسیا و دیدار تیمی برابر چین و کره جنوبی نفرات برتر این دو تیم که به ترتیب در رده های ۲ و ۱۳ جهانی قرار داشتند را شکست داد اما با این حال او در رنکینگ جهانی سقوط کرده است.

رقابت های اخیر قهرمانی آسیا در بخش تیمی برگزار شد. امتیاز دیدارهای تیمی این مسابقات تاثیری در رنکینگ جهانی انفرادی بازیکنان ندارد. در واقع اگر مسابقات قهرمانی آسیا در بخش انفرادی برگزار می شد، فرجی با این عملکرد صعودی قابل توجه داشت اما از آنجا که غول کشی او در جریان دیدارهای تیمی انجام شد، امتیازی به وی تعلق نگرفته است.

به همین دلیل است که نیما عالمیان با وجود غیبت در مسابقات قهرمانی آسیا در رده بندی جدید فدراسیون جهانی صعود داشته است.

در این رده بندی و در بخش بانوان، به غیر از شیما صفایی که فعلا صدرنشین بازیکنان ایرانی است، دیگر نمایندگان ایران صعود داشته اند.

جایگاه پینگ پنگ بازان ایران در رده بندی جدید منتشر شده توسط فدراسیون جهانی به این شرح است:

بخش مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با ۴ پله صعود در رده ۸۳ ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با ۴ پله سقوط در رده ۱۴۱ ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۱۶۱ ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۱۶۲ ایستاده است

* امیرحسین هدایی: این بازیکن با ۱۶ پله صعود در رده ۲۰۸ ایستاده است

بخش زنان

* شیما صفایی: این بازیکن با ۳ پله سقوط در رده ۱۸۴ ایستاده است

* ندا شهسواری: این بازیکن با ۱۴ پله صعود در رده ۲۳۳ ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۲۶۸ ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن با ۳ پله صعود در رده ۳۰۱ ایستاده است

* ستایش ایلوخانی: این بازیکن با ۲۵ پله صعود در رده ۳۶۸ ایستاده است