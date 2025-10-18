مهرداد علی قارداشی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد تیم‌های ملی تنیس روی میز مردان و زنان در رقابت‌های قهرمانی آسیا که با کسب جایگاه هشتم و یازدهم برای این دو تیم همراه با سهمیه جهانی به پایان رسید، توضیح داد.

وی با یادآوری اینکه تیم ملی زنان نسبت به دوره پیشین رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا ۲ پله صعود داشت، گفت: قزاق‌ها اغلب موارد برنده رقابت با پینگ پنگ بازان دختر ایران می‌شوند اما در جریان این دوره مسابقات، تیم ملی زنان ایران موفق به شکست این تیم شد. سهمیه جهانی از مهترین اهداف بود که به آن رسیدیم و جایگاه مان هم نسبت به دوره قبل ارتقا داشت.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز ادامه داد: بخشی از این موفقیت‌ها به خاطر حضور ندا شهسواری و تجارب او در کار گروهی است، بخشی به توانایی‌های شیما صفایی مربوط می‌شود که اخیراً به عنوان اولین دختر ایرانی وارد پرو A فرانسه شد و مدال تاریخی در فیدرهای جهانی را هم کسب کرد. در کنار این بازیکنان، نیروی جوانی و انگیزه سه بازیکن دیگر و به خصوص ستایش ایلوخانی هم کمک حال بود.

قارداشی تصریح کرد: فاصله سنی ندا شهسواری که قدیمی ترین بازیکن تیم تنیس روی میز زنان به حساب می‌آید با ستایش ایلوخانی که جوان‌ترین بازیکن این تیم است، ۲۱ سال است. ندا زمانی با بازیکنان دهه ۴۰ و۵۰ هم تیمی بود و حالا در کنار دهه شصتی ها بازی می‌کند با این حال همچنان توانمند است طوریکه در آخرین انتخابی تیم ملی نفر اول شد. با این حال برخی منتقدند که چرا باید هنوز به این بازیکن فرصت بازی داد. وقتی بازیکنی توانایی‌هایی در این حد دارد چرا نباید فرصت بازی داشته باشد.

وی در مورد تیم ملی مردان که جایگاه هشتمی دوره قبل را تکرار کرد نیز گفت: این تیم شانس کسب اولین مدال قهرمانی آسیا را داشت اگر در قرعه کشی پیش از مرحله نیمه نهایی شانس با ما یارتر بود. چین و چین تایپه دو تیمی بودند که احتمال رویارویی با آنها در یک چهارم وجود داشت. در واقع شانس رقابت با هر کدام ۵۰ درصد بود. در نهایت اما چین حریف ما شد که قهرمانی المپیک و جهان را در کارنامه دارد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز یادآور شد: اگر چین تایپه حریف ما برای صعود به نیمه نهایی می‌شد، شرایط متفاوتی پیدا می‌کردیم. با توجه به آمادگی بنیامین فرجی و نوشاد عالمیان، احتمال اینکه بتوانیم چین تایپه را ببریم، خیلی زیاد بود و در این صورت به مدال آسیا خیلی نزدیک می‌شدیم.

قارداشی با اشاره به دیدار تیم‌های ایران و کره جنوبی تصریح کرد: همیشه ایران بازنده ۳ به صفر مقابل کره جنوبی بود اما در این رقابت‌ها دو گیم از کره‌ای ها گرفتیم و در رقابتی نزدیک نتیجه نهایی را واگذار کردیم. همین نتایج برای مان ارزشمند است. پیشرفت درست و قابل استناد همینگونه و به صورت پله‌ای ایجاد می‌شود. قرار نیست یک شبه به همه موفقیت‌ها و اهداف دست یابیم.

قارداشی با اشاره به سهمیه جهانی که در هر دو بخش مردان و زنان برای تنیس روی میز به دست آمد، گفت: سطح تنیس روی میز ایران بسیار بالاست و این بر کسی پوشیده نیست. برترین‌های جهان در قاره آسیا حضور دارند و همین مسئله مسابقات قهرمانی قاره را بسیار سطح بالا و با کیفیت می‌کند. در این چنین رویدادی، یکی از اهداف مهم کسب سهمیه جهانی بود که خوشبختانه حاصل شد.

وی همچنین در مورد عملکرد بنیامین فرجی که با دو شگفتی برابر نفر دوم و سیزدهم جهان از چین و کره جنوبی همراه بود، گفت: فرجی بازهم توانمندی‌های خود را به بهترین شکل نشان داد. او می‌تواند خیلی بهتر از این کار کند، فقط اینکه نباید دچار غرور کاذب شود ضمن اینکه تمرکز بیشتری روی کارش داشته باشد و از تمرین مستمر هم غافل نشود.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در این زمینه به دیداری که پیش از این وزیر ورزش با بنیامین فرجی همراه با دو ورزشکار تیراندازی و دوچرخه سواری داشت، اشاره کرد و گفت: به نظرم نشست خیلی خوبی بود که منجر به تقویت اعتماد به نفس بنیامین شد. اینکه وزیر ورزش نشان داد به عملکرد ورزشکاران جوان توجه دارد، قطعاً روی پیشرفت آنها تأثیرگذار است.