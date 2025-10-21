دیدار نابغه تنیس روی میز ایران با علیرضا دبیر

به گزارش خبرنگار مهر، بنیامین فرجی نابغه ۱۶ ساله تنیس روی میز ایران پس از درخشش در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا و پیروزی مقابل نفر دوم رتبه بندی دنیا، با حضور در فدراسیون کشتی با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی دیدار کرد.

در این دیدار مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، علیرضا خلیلی نیا مشاور رئیس کنفدراسیون آسیا، داود محمدی رئیس هیئت تنیس روی میز استان قزوین و رضا فرجی پدر بنیامین حضور داشتند.

در این دیدار علیرضا دبیر قهرمان المپیک ۲۰۰۰ سیدنی، تجربیات قهرمانی خود را در اختیار بنیامین قرار داد و در ادامه مسیر برای ملی پوش ایران آرزوی موفقیت کرد.

در پایان این دیدار، هدیه‌ای به رسم یادبود از سوی علیرضا دبیر و علیرضا خلیلی نیا به بنیامین فرجی اهدا شد.

پس از این دیدار، رئیس فدراسیون تنیس روی میز و هیئت همراه با حضور بر سر مزار شهید گمنام در محوطه فدراسیون کشتی با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدا را زنده نگاه داشتند.