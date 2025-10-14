  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

تداوم درخشش فرجی در آسیا با پیروزی مقابل نفر ۱۳ دنیا از کره جنوبی

بنیامین فرجی در نخستین مسابقه تیمی ایران مقابل کره جنوبی مقابل نفر ۱۳ دنیا در شرایطی به پیروزی رسید که ابتدا از حریفش عقب بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله رده بندی کسب رتبه های پنجم تا هشتم رقابت های تیمی قهرمانی آسیا، تیم ملی ایران به مصاف کره جنوبی رفت و در نخستین بازی بنیامین فرجی جوان شگفتی ساز این مسابقات به مصاف «آن جاحیون» از کره جنوبی دارنده رنکینگ ۱۳ دنیا رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد.

فرجی درحالی در این مسابقه به پیروزی دست یافت که در ابتدا ۲ بر صفر از حریف خود عقب بود.

ملی پوش نابغه پینگ پنگ ایران روز گذشته در مرحله ۱/۴ نهایی مقابل لین شیدونگ دارنده رتبه دوم دنیا از چین به برتری دست یافته بود.

تیم ملی ایران با ترکیب بنیامین فرجی ، نوشاد عالمیان و امیرحسین هدایی به مصاف کره جنوبی رفته است که این بازی هم اکنون با نتیجه یک بر صبر به سود ایران در جریان است.

