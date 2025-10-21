خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - حبیبه احسنی: قوچان این دیار کهن و مهد پهلوانان از دیرباز خاستگاه فرهنگ غنی کشتی پهلوانی و زورخانه‌ای بوده و به حق می‌توان آن را «مهد کشتی و کشتی با چوخه» نامید.

نام این شهر همواره با افتخارات فراوان در عرصه کشتی ایران گره خورده و تاریخچه این رشته ورزشی در آن به قدمت آیین‌های پهلوانی و مراسم عیاری می‌رسد، کشتی با چوخه به عنوان یک میراث زنده و پویا تنها یک ورزش نیست بلکه نمایشی از قدرت، شرافت و روحیه جمعی است که در تاروپود زندگی اجتماعی مردم قوچان ریشه دوانده است.

این میراث ارزشمند در طول دهه‌ها بارور شده و بزرگ‌ترین اسطوره‌های کشتی ایران و جهان را در دامان پر مهر خود پرورش داده است نام‌های درخشانی همچون قربان محمد بهادری، رمضانعلی شکفته، احمد وفادار، محمدعلی صحرایی، ابراهیم آزمون، قدیر نخودچی، احمد شکفته و… که هر کدام در تاریخ ورزش ایران جاودانه شده‌اند تنها نمونه‌ای از ده‌ها پهلوان و کشتی‌گیری هستند که از این خطه برخاسته‌اند.

این گذشته پرافتخار گواهی روشن بر وجود استعدادهای خام و بی‌نظیر در این منطقه است، امروزه نیز قوچان استعدادهای درخشانی در زمینه کشتی دارد که مشتاقانه در انتظار فرصتی برای درخشش هستند با این وجود این ظرفیت عظیم و این جوشش استعدادها همواره با یک چالش بزرگ روبه‌رو بوده است یعنی نبود یک زیرساخت تخصصی و شایسته.

ضرورت ایجاد «خانه کشتی قوچان» به عنوان یک مطالبه جدی و منطقی بیش از پیش احساس می‌شود، خانه کشتی می‌تواند به کانونی برای ساماندهی، هدایت و حمایت از کلیه فعالیت‌های مرتبط با کشتی در سطوح مختلف بدل گردد و چنین فضایی نه تنها امکان تمرینات اصولی و استفاده از مربیان مجرب را برای استعدادهای موجود فراهم می‌آورد بلکه با ایجاد یک آرشیو غنی از افتخارات گذشته و بزرگداشت پیشکسوتانی چون بهادری و شکفته، حس تعلق و انگیزه را در نسل جدید تقویت خواهد کرد.

مدتی است ایجاد کارزاری برای «ساخت خانه کشتی در قوچان» در فضای مجازی همهمه ای را ایجاد کرده است تا بیش از گذشته این نیاز در این شهر پهلوان خیز به چشم آید، آنچه در این کارزار نام بزرگان این رشته ورزشی در سطح ملی و بین المللی همچون احمد شکفته، خدابخش عفت دار، محمدحسین مهرافروزیان، مجید چراغ و… از بازیکنان اسبق تیم ملی کشتی، قدیر نخودچی مربی اسبق تیم ملی و هادی عامل کارشناس و گزارشگر نام آشنای این رشته ورزشی است که امضای آنها در این کارزار اهمیت این موضوع را دو چندان می‌کند.

اهمیت این کارزار برای ساخت و ایجاد خانه کشتی، پیگیری خبرنگار مهر از برخی پیشکسوتان و خاک خورده‌های تشک کشتی را به همراه داشت تا ضرورت این موضوع پیش از پیش از نگاه آنها به رشته قلم درآمده باشد.

کشتی قوچان در خطر فراموشی است

هادی عامل، کارشناس و پژوهشگر کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه درخشان قوچان به عنوان مهد کشتی خراسان، مهاجرت بزرگان این رشته و بی توجهی مدیران ورزشی را اصلی‌ترین دلایل افول این ورزش بومی و سنتی در این شهرستان دانست و اظهار کرد: استعدادهای درخشان و پتانسیل فوق‌العاده در میان جوانان قوچانی وجود دارد که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها می‌توانند دوباره برای استان و کشور افتخارآفرینی کنند.

کارشناس و پژوهشگر کشتی با تأکید بر اینکه کشتی در قوچان یک ورزش بومی با قدمت بوده که باید از آن حمایت شود، گفت: علیرغم اینکه بسیاری از نام آوران کشتی این شهرستان همچون قدیر نخودچی، رستمی، مهر افروزیان، خاک نشین و … در قوچان زندگی نمی‌کنند اما تمایل دارند در زادگاهشان برای کمک به این رشته ورزشی تمام توان خود را به کار ببرندکه همین هم نیازمند زیرساخت‌های لازم است.

وی خاطر نشان کرد: شرایط فعلی ورزش کشتی در قوچان به دلیل عدم توجه به این رشته ورزشی است زیرا با توجه به آمادگی بدنی در جوانان این شهرستان اگر زیرساخت‌ها برای این ورزش فراهم شود طبیعتاً استعدادهای نهفته این منطقه بهتر بروز و آشکار می‌شود.

اگر کشتی قوچان به صورت کلان حرکت کند حال دل مردم خوب می‌شود

احمد شکفته، عضو سابق تیم ملی کشتی ایران هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه درخشان کشتی قوچان، اظهار کرد: کشتی قوچان در دهه‌های گذشته بسیار قهرمان‌پرور بوده و قهرمانان زیادی در سطح جهانی، آسیایی و المپیک به کشور ارائه داده است.

عضو سابق تیم ملی کشتی ایران با بیان اینکه متأسفانه در قوچان به این رشته ورزشی توجهی آنچنانی صورت نگرفته است، گفت: اگر کشتی قوچان به صورت کلان حرکت کند حال دل مردم هم خوب خواهد شد و بر موضوعات اقتصادی نیز تأثیرگذار است همچون شهر جویبار که قهرمانانی مثل حسن یزدانی و کمیل قاسمی را پرورش داد و امروز حال دل مردم آنجا به خاطر موفقیت‌های ورزشی خوب است.

وی بر اهمیت الگوسازی ورزشی تأکید کرد و افزود: متأسفانه در قوچان این اتفاق نیفتاده و تمام قهرمانان ما به فراموشی سپرده شده‌اند، وقتی الگوسازی مناسب در شهرها اتفاق نیفتد جوانان به سمت قهرمانی‌های فیک می‌روند.

شکفته به کمبودهای شدید زیرساختی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه قوچان دارای چند درصد سرانه فضای ورزشی بوده و این شهر دارای جوانان با استعداد و اخلاق مدار فراوانی است، گفت: یک بار در مسابقات قهرمانی استان، پنج مدال طلا در پنج وزن مختلف از آن کشتی گیران قوچان شد اما متأسفانه امروز وضعیت بسیار بد است.

نیاز فوری به خانه کشتی و زیرساخت‌های پایه

عضو سابق تیم ملی کشتی ایران «خانه کشتی» را به عنوان فونداسیون و پایه اساسی این ورزش معرفی و خاطرنشان کرد: وقتی خانه کشتی وجود داشته باشد بسیاری از شهرها فرصت شرکت در مسابقات لیگ را پیدا می‌کنند و این مسئله یک اصل مهم است اما مسئولان قوچان حتی به این موضوع نیز توجهی ندارند.

وی تأکید کرد: اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند در پنج سال آینده نیز اتفاق مثبتی در رونق این رشته ورزشی رخ نخواهد یافت.

ایجاد خانه کشتی، قوچان را به روزهای اوج بازمی‌گرداند

قدیر نخودچی، سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان هم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برای هررشته و هر شهری نه تنها قوچان اگر سالن ورزشی یا خانه تخصصی برای آن رشته ورزشی ایجاد شود اولین تأثیرش این است که فساد را از آن جامعه دور می‌کند.

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان با تأکید بر اینکه جایگاه قوچان در گذشته برای این رشته ورزشی بالا بوده و یکی از رشته‌های قدیمی و با اصالت به شمار می‌آید، گفت: زمانی که نام مازندران در این رشته ورزشی وجود نداشت قوچان پهلوانان و اسطوره‌های زیادی را به این عرصه معرفی کرده بود.

وی یادآور شد: عدم توجه مسئولین به این رشته ورزشی و جایگاه آن باعث شده است امروز نامی از قوچان یا دیده نشود یا کمتر از آن ببرند اما ایجاد و ساخت خانه کشتی قطعاً می‌تواند قوچان را دوباره به روزهای اوج بازگرداند.

قوچان خاستگاه تاریخی کشتی پهلوانی و پرورش‌دهنده بزرگ‌ترین اسطوره‌های کشتی ایران در آستانه از دست دادن هویت ورزشی خود قرار دارد و ایجاد «خانه کشتی قوچان» نه یک خواسته لوکس بلکه یک ضرورت حیاتی برای ساماندهی استعدادها، زنده نگاه داشتن میراث پهلوانی و بازگرداندن شکوه از دست رفته این دیار است.