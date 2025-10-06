مروی: قهرمانی تیم‎ های ملی کشتی گسترش وحدت و همدلی را در جامعه رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی امروز در دیدار اعضای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان، که به دعوت آستان قدس رضوی و به‌منظور زیارت بارگاه منور رضوی به مشهد مقدس مشرف شده بودند، ضمن تبریک قهرمانی پرافتخار این دو تیم در رقابت‌های جهانی، این دستاورد را اقدامی بزرگ در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور دانست و اظهار کرد: کار بسیار ارزشمندی انجام دادید و در زمانی حساس، لبخند را بر چهره مردم شریف ایران نشاندید.

وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا که هرچند با شکست آنان پایان یافت اما خساراتی نیز بر جای گذاشت و شماری از مردم، دانشمندان و فرماندهان عزیزمان به شهادت رسیدند، پیروزی و افتخار شما شادی و نشاط را در جامعه ایجاد کرد.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: نفسِ این پیروزی و مدال‌هایی که به دست آوردید، بسیار ارزشمند بود، اما آنچه بر اهمیت آن افزود، زمان وقوعش بود؛ در مقطعی رقم خورد که جامعه به شادی نیاز داشت. شما با قهرمانی خود، دل ملت ایران را شاد کردید.

قهرمانان کشتی، مظهر غیرت ملی هستند

وی تأکید کرد: این موفقیت، تنها متعلق به شما نیست، بلکه به همه مردم ایران تعلق دارد. شما قهرمانان و پهلوانان، فرزندان خانواده بزرگ ایران هستید و ملت با تمام وجود به شما علاقه دارد؛ زیرا شما مایه سربلندی و افتخار این ملت هستید.

مروی با اشاره به بُعد فرهنگی و معنوی این دستاورد بزرگ ورزشی، گفت: پیروزی شما تنها یک افتخار ورزشی نیست، بلکه آثار فرهنگی و اجتماعی به همراه دارد. این موفقیت موجب افزایش همدلی، وفاق و وحدت در میان مردم شد.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه ورزشکاران ایرانی با روحیه جوانمردی، ایمان و غیرت ملی خود الهام‌بخش نسل جوان هستند، خاطرنشان کرد: شما قهرمانان با رفتار و منش پهلوانی خود، به جوانان این مرز و بوم انگیزه و امید می‌بخشید. حضور و موفقیت شما در میادین جهانی، به جوانان یادآوری می‌کند که می‌توان با تلاش، ایمان و اراده، به قله‌های افتخار رسید.

وی عنوان کرد: همان‌گونه که موفقیت فرزندان، موجب شادی و نشاط در خانواده می‌شود، پیروزی شما نیز احساس شور، امید و شادمانی را در خانواده بزرگ ملت ایران تقویت کرد. در کنار این افتخارات، آنچه ارزش این پیروزی را دوچندان ساخته، ادب، متانت و فرهنگ پهلوانی است که شما در این میدان از خود نشان دادید؛ فرهنگی اصیل و ریشه‌دار که برگرفته از سیره و منش امیرالمؤمنین علی‌(ع) است.

مروی در ادامه با اشاره به ریشه‌دار بودن مفهوم رقابت و قهرمانی در فرهنگ اسلامی و فقه شیعی تصریح کرد: در اسلام، مسئله مسابقه و رقابت سالم جایگاه روشن و معتبری دارد. در کتاب‌های فقهی شیعه نیز درباره تیراندازی و مسابقه استدلال‌های فقهی وجود دارد که این نشان می‌دهد که اصلِ مسابقه و تلاش برای پیروزی، نه تنها امری مقبول بلکه مورد تأکید در تعالیم اسلامی است.

ارزش قهرمانی در روحیه خودباوری نهفته، نه صرفاً در مدال

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به انگیزه والای کشتی‌گیران تیم ملی برای کسب مدال‌های طلا پیش از آغاز مسابقات، اظهار کرد: در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی، همواره بر روحیه اراده و تلاش تأکید شده است. این فرهنگ در جمله معروف «خواستن، توانستن است» متجلی می‌شود؛ و تیم ملی کشتی ما، این جمله را در میدان عمل معنا کرد. خداوند نیروی اراده و توان را در وجود انسان قرار داده است تا هرگاه با نیت خالص و همت بلند بخواهد، بتواند به هدف خود برسد و موفق شود.

وی ادامه داد: در میدان آمدن و خود را در معرض رقابت قرار دادن، خود نشانه‌ای از شجاعت و پهلوانی است، صرف‌نظر از نتیجه نهایی. نفسِ حضور در میدان، اعتماد به نفس، و باور به توانایی‌ها، ارزشمندتر از هر مدال و افتخاری است. نتیجه مهم است، اما پیش از آن، این روحیه‌ی جسارت، خودباوری و امید است که باید قدر دانسته شود و مورد ستایش قرار گیرد.

مروی با گرامیداشت یاد و نام جهان‌پهلوان غلامرضا تختی و دیگر پهلوانان نام‌آور تاریخ ایران، اظهار کرد: در تاریخ پرافتخار ایران، همواره قهرمانانی داشته‌ایم که نه تنها در میدان رقابت، بلکه در عرصه اخلاق، مروت، تواضع و خدمت به مردم، پهلوان بوده‌اند. جوانمردی، کمک به دیگران و فروتنی در عین قدرت، از ویژگی‌های درخشان پهلوانان این سرزمین است.

پهلوانی حقیقی از دیانت و عبودیت سرچشمه می‌گیرد

تولیت آستان قدس رضوی افزود: تمام صفات نیک و فضایل پهلوانی، در وجود امیرالمؤمنین علی(ع) به کامل‌ترین و زیباترین شکل تجلی یافته است. حضرت علی(ع) الگوی جاودان پهلوانی و جوانمردی در تاریخ بشر است؛ هم در میدان نبرد قهرمان و هم در عرصه اخلاق و انسانیت، سرآمد و اسوه مکارم اخلاقی بود، لذا قهرمانان سعی می‎کنند آن حضرت را الگوی خود قرار دهند.

وی با تأکید بر مسئولیت اخلاقی و فرهنگی قهرمانان ملی، اظهار کرد: شما قهرمانان، نه تنها در میدان ورزش بلکه در همه عرصه‌های زندگی باید پهلوان باشید و الگوی نسل جوان قرار گیرید. امروز، جوانان کشور با عشق و احترام شما را دنبال می‌کنند و از شما الهام می‌گیرند؛ بنابراین لازم است همان‌گونه که در عرصه رقابت ورزشی می‌درخشید، در عرصه اخلاق، جوانمردی و بندگی خدا نیز نمونه و پیشگام باشید.

مروی گفت: نسل جوان نباید تنها پیروزی شما را در میادین جهانی ببیند، بلکه باید از رفتار و منش شما درس انصاف، فروتنی، ایمان و اخلاق بیاموزد. ارزش حقیقی قهرمانی در آن است که با دیانت، انسانیت و جوانمردی درآمیزد و به الگویی ماندگار برای جامعه تبدیل شود.

گفتنی است؛ در حاشیه این دیدار، رحمان عموزاد خلیلی مدال طلای جهانی ۲۰۲۲ صربستان، نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس و طلای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی، احمد محمدنژاد جوان مدال نقره جهانی ۲۰۲۵ کرواسی و برنز قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ بحرین، و علی احمدی‌وفا مدال طلای قهرمانی امیدهای جهان ۲۰۲۴ آلبانی و طلای قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۴ اسپانیا را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردند.