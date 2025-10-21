سارکوزی برای طی کردن دوران محکومیتش وارد زندان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه به منظور سپری کردن دوران محکومیت پنج ساله‌اش، امروز وارد زندان «لا سانته» در پاریس شد.

رئیس جمهور اسبق فرانسه در پرونده کمک مالی لیبی به وی برای تامین مالی کارزار انتخابات ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۰۷، مجرم شناخته شده است. سارکوزی نخستین رهبر سابق یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود که مدتی را پشت میله‌های زندان سپری خواهد کرد.

سارکوزی حد فاصل سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور فرانسه بود و اواخر سپتامبر به اتهام توطئه کیفری در پرونده دریافت کمک مالی از معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی برای تامین مالی کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷، گناهکار شناخته و به پنج سال حبس محکوم شد.

این حکم به پرونده‌ای ارتباط دارد که در آن سارکوزی به دریافت غیرقانونی میلیون‌ها یورو از قذافی برای تامین مالی کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷، متهم شده است. به نوشته فرانس۲۴، به گفته دادستانی فرانسه، سارکوزی متهم است که به قذافی وعده داده بود که در ازای دریافت حمایت مالی، به او کمک کند تا وجهه‌اش را در نگاه کشورهای غربی بهبود ببخشد.

رئیس جمهور اسبق فرانسه به این رای اعتراض و آن را «ناعادلانه» توصیف کرده است. به نوشته ای‌اف‌پی به نقل از یکی از کارکنان زندان، احتمالا سارکوزی در یکی از سلول‌های ۹ مترمربعی در بخش انفرادی زندانی خواهد شد.

راشاتودی نوشته است که به‌دلایل امنیتی، او دور از سایر زندانیان دوران محکومیتش را سپری خواهد کرد.