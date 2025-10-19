به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور اسبق فرانسه که در پرونده کمک مالی لیبی به وی برای تامین مالی کارزار انتخابات ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۰۷، مجرم شناخته شده است، روز سه‌شنبه به زندان خواهد رفت. سارکوزی نخستین رهبر سابق یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود که مدتی را پشت میله‌های زندان سپری خواهد کرد.

سارکوزی، رئیس جمهور راست‌گرای سابق فرانسه حد فاصل سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، اواخر سپتامبر به اتهام توطئه کیفری در پرونده دریافت کمک مالی از معمر قزافی، دیکتاتور سابق لیبی برای تامین مالی کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷، گناهکار شناخته و به پنج سال حبس محکوم شد.

این حکم به پرونده‌ای ارتباط دارد که در آن سارکوزی به دریافت غیرقانونی میلیون‌ها یورو از قذافی برای تامین مالی کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷، متهم شده است. به نوشته فرانس۲۴، به گفته دادستانی فرانسه، سارکوزی متهم است که به قذافی وعده داده بود که در ازای دریافت حمایت مالی، به او کمک کند تا وجهه‌اش را در نگاه کشورهای غربی بهبود ببخشد.

رئیس جمهور اسبق فرانسه که به این رای اعتراض و آن را «ناعادلانه» توصیف کرده است، در ندامتگاه «لا سانته» در پاریس دوران محکومیتش را سپری خواهد کرد.

پس از فیلیپ پتن، رئیس دولت «ویشی» فرانسه که پس از جنگ جهانی دوم به جرم همکاری با نازی‌ها و خیانت به کشور به حبس ابد محکوم شد، سارکوزی نخستین رهبر محبوس فرانسه محسوب می‌شود.

به نوشته ای‌اف‌پی به نقل از یکی از کارکنان زندان، احتمالا سارکوزی در یکی از سلول‌های ۹ مترمربعی در بخش انفرادی زندانی خواهد شد.