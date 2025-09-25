محکوم شدن «سارکوزی» به ۵ سال زندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،‌ دادگاهی در فرانسه، «نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور پیشین این کشور را در پرونده مربوط به دریافت کمک‌های مالی از لیبی برای مبارزات انتخاباتی‌اش به پنج سال زندان محکوم کرد.

بر اساس گزارش منابع رسانه‌ای، دادگاه جنایی پاریس سارکوزی را به جرم «همکاری مجرمانه» محکوم کرد، اما از اتهامات رشوه‌خواری و تأمین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی تبرئه نمود.

این حکم هنوز قطعی نیست و امکان فرجام‌خواهی برای سارکوزی ۷۰ ساله وجود دارد. این در حالی است که او همواره این اتهامات را رد کرده است.

ادعاهای مطرح شده علیه سارکوزی در این پرونده مربوط به انتقال وجوه غیرقانونی از سوی معمر قذافی، حاکم وقت لیبی، به کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری او در سال ۲۰۰۷ است.

علاوه بر رئیس جمهور پیشین فرانسه دوازده نفر دیگر از جمله سه وزیر سابق نیز در این روند سیاسی جنجالی متهم شدند.

«نیکولا سارکوزی» از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور فرانسه بود.