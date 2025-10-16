به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجازی معاونت فرهنگی وزارت علوم و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با حضور معاونان فرهنگی دانشگاه‌های دولتی و معاونان جوانان استان‌ها برگزار شد.

در این جلسه وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، گفت: این طرح شامل برگزاری اردوهای یک‌روزه برای آشنایی دانشجویان با شهر محل تحصیل، جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی، مسیرهای حمل‌ونقل، مراکز خرید و هنجارهای اجتماعی هر منطقه است.

وی همچنین هدف از این برنامه را ایجاد پیوند فرهنگی میان دانشجویان و فضای شهری جدید عنوان کرد.

رحیمی، معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز این طرح را نخستین همکاری رسمی دو وزارتخانه در حوزه جوانان دانست و گفت: با اجرای این برنامه، ضمن آشنایی دانشجویان با ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرها، گام مهمی در مسیر امیدآفرینی و ایجاد نشاط در میان جوانان برداشته می‌شود.

طبق اعلام وزارت علوم، در گام نخست، برای هر استان به‌طور میانگین ۴۵۰ دانشجو در این طرح حضور خواهند داشت و برای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار حمایتی در نظر گرفته شده است.