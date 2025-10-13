به گزارش خبرنگار مهر، سیونهمین همایش اولیای دانشجویان نوورود دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور رئیس، معاونان و مدیران دانشگاه و جمع بزرگی از دانشجویان و خانوادههای آنان برگزار شد. در این همایش، خدمات گسترده مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه برای حمایت روانی، تحصیلی و خانوادگی دانشجویان معرفی شد.
در حاشیه این برنامه، دانشجویان جدیدالورود ضمن ثبتنام در گروه آموزشی رشته خود، در مرکز مشاوره دانشگاه نیز نامنویسی کردند تا از خدمات پایش سلامت روان و انواع مشاورههای تخصصی شامل مشاوره اضطراب، خانوادگی، تحصیلی، پیش از ازدواج، روانشناسی و مشاوره مذهبی بهرهمند شوند.
سمانه جلیلی، رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه علم و صنعت، درباره برگزاری این همایش و حضور فعال این مرکز در کنار دانشجویان در طول دوران تحصیل به خبرنگار مهر گفت: ما هر سال طرح پایش سلامت روان را اجرا میکنیم. در این طرح، مشکلات احتمالی دانشجویان از جنبههای مختلف بررسی میشود؛ از جمله مسائل خانوادگی و مالی. بر اساس نتایج این پایش، در طول تحصیل کنار دانشجویان میمانیم و در صورت نیاز، آنها را برای دریافت مشاوره یا کمکهای مالی به خیرین معرفی میکنیم تا مشکلاتشان برطرف شود.
وی افزود: در حوزه سلامت روان، دانشجویان به چند دسته تقسیم میشوند؛ برخی از دانشجویان بهدلیل مشکلات یا آسیبهای روانی به مرکز مشاوره مراجعه میکنند و از خدمات روانشناسی و روانپزشکی ارائهشده استفاده میکنند. در کنار این گروه، برخی دیگر نیز با مسائل سادهتر مواجهاند؛ مانند مشکلات تحصیلی یا شغلی. برای این دسته، خدمات مشاوره تحصیلی و شغلی در نظر گرفته شده است. همچنین در زمینه مسائل مالی، مرکز مشاوره با همکاری خیرین از دانشجویان حمایت میکند. در مجموع، تلاش ما این است که در تمام چهار سال دوران تحصیل، در کنار دانشجویان باشیم و آنها را در مسیر رشد و آرامش روانی همراهی کنیم.
جلیلی با اشاره به ویژگیهای خاص دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: از آنجا که این دانشگاه از برترین مراکز علمی کشور است، بسیاری از دانشجویان آن کمالگرا هستند و همین موضوع گاهی موجب بروز اضطراب و استرس در آنان میشود. ما برای مدیریت این مسائل، کارگاههای مختلفی برگزار میکنیم؛ از جمله کارگاههای مدیریت استرس، ارتباط مؤثر و مشاوره تحصیلی. این کارگاهها معمولاً برای دانشجویان ورودی جدید در آبان و آذرماه برگزار میشود تا ضمن آشنایی با مرکز مشاوره، در صورت بروز مشکل در آینده بتوانند از خدمات ما استفاده کنند.
وی درباره خدمات مرکز در شرایط بحرانی، از جمله در دوران جنگ دوازدهروزه اخیر، گفت: در زمان بروز بحرانها، مانند جنگ اخیر، که برخی دانشجویان یا خانوادههایشان آسیب دیده بودند، تلفن اضطراری ۲۴ ساعتهای راهاندازی کردیم تا دانشجویان بتوانند شبانهروز با ما در ارتباط باشند. برخی دانشجویان از نظر روحی و حتی مالی آسیب دیده بودند و ما با ارتباط مستمر و مشاوره تلفنی، به آنان آرامش دادیم. پس از بازگشت شرایط به حالت عادی نیز، پیگیریهای لازم برای حمایت روانی و اجتماعی دانشجویان ادامه یافت.
رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه علم و صنعت در پایان افزود: در این مرکز، خدمات مشاوره پیش از ازدواج، زوجدرمانی و برگزاری جشنهای مختلف برای دانشجویان متأهل و دارای فرزند نیز ارائه میشود. هدف ما این است که دانشجویان در کنار تحصیل، از سلامت روان، آرامش و حمایت همهجانبه برخوردار باشند.
در این همایش که با حضور جمعیت زیادی از دانشجویان برگزار شد، همزمان آئین خوشآمدگویی به دانشجویان جدیدالورود نیز اجرا شد و مسئولان دانشگاه بر اهمیت نقش خانوادهها در موفقیت تحصیلی فرزندانشان تأکید کردند.
