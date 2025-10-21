به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش دستگاههای اجرایی کشور با شعار «آموزش اثربخش، زیربنای حکمرانی محیطزیست» با حضور علاءالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و شینا انصاری رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سالن همایشهای بینالمللی شهدای محیطزیست برگزار شد.
در این گردهمایی شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیطبان، از همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی در توسعه آموزشهای محیطزیستی قدردانی کرد.
وی با تأکید بر نقش کلیدی آموزش در حکمرانی محیطزیستی اظهار داشت: اگر حکمرانی را ستون سیاست بدانیم، آموزش بیتردید پی و بنیان آن است. آموزش اثربخش مقدمهای برای اصلاح رفتار کارمندان، تغییر الگوی مصرف و ساختن آیندهای پاکتر و سبزتر است.
انصاری افزود: هیچ دستگاه اجرایی در کشور وجود ندارد که مأموریت آن بیارتباط با محیطزیست باشد. از کشاورزی و صنعت گرفته تا آموزش، همه هم از محیطزیست تأثیر میپذیرند و هم بر آن تأثیر میگذارند. بنابراین، هر مدیر و کارمند دولت در هر سطحی باید بخشی از مسئولیت مدیریت محیطزیستی کشور را بر عهده گیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر لزوم آغاز این تغییر از درون سازمان تصریح کرد: اگر خودِ سازمان حفاظت محیطزیست به رفتار سبز پایبند نباشد، نمیتواند از سایر نهادها و مردم انتظار چنین رویکردی داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از رونمایی سه بسته آموزشی محیطزیستی خبر داد که هدف آنها ارتقای آگاهی مدیران، ترویج رفتارهای سبز در دولت و نهادینهسازی شاخصهای پایداری در تصمیمگیریهای توسعهای است.
وی افزود: این بستهها آموزشی محیط زیستی شامل: ۱. شناخت محیطزیست: افزایش آگاهی مدیران نسبت به ظرفیتها و تهدیدهای محیطزیستی، ۲. فرهنگسازی محیطزیستی: ترویج رفتارهای سبز و کاهش مصرف انرژی و آب در فعالیتهای اداری ۳. برنامهریزی کلان و پایداری: تضمین اجرای تصمیمات توسعهای با رعایت شاخصهای پایداری است.
انصاری تأکید کرد: تدوین این بستهها گامی مهم در ارتقای جایگاه آموزشهای محیطزیستی در نظام اداری کشور است. با در نظر گرفتن این بستهها و لحاظ شاخصهای مدیریت سبز، امیدواریم در سال ۱۴۰۵ شاهد معرفی دستگاههای اجرایی سبز کشور باشیم.
وی همچنین بر لزوم حرکت به سمت مدیریت سبز در دستگاههای دولتی، از جمله استفاده از سامانههای دیجیتال اداری، بهینهسازی مصرف انرژی، کاهش پسماند و ردپای کربن تأکید کرد و گفت: دولت سبزتر میتواند اعتماد عمومی را نسبت به فعالیتهای محیطزیستی افزایش دهد و الگویی عملی برای جامعه باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با ابراز امیدواری از تداوم این رویکرد گفت: با همافزایی و همکاری همه دستگاهها، میتوان به ایرانی سبزتر، پاکتر و زیباتر دست یافت.
در پایان این گردهمایی، حاضران با امضای میثاق ملی آموزش محیطزیستی دولت، تعهد خود را نسبت به توسعه آموزشهای اثربخش و نهادینهسازی رفتار سبز در نظام اداری کشور اعلام کردند.
