  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

گرشاسبی: باید پیش از وقوع بحران، ذهن مدیریت بحران شکل بگیرد

گرشاسبی: باید پیش از وقوع بحران، ذهن مدیریت بحران شکل بگیرد

تبریز- فرماندار تبریز با تأکید بر لزوم آمادگی پیش از وقوع حوادث گفت: مدیریت مؤثر بحران زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌ها، نیروها و تصمیم‌گیری‌ها از پیش مهیا باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گرشاسبی روز سه شنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان تبریز با بیان اینکه ذهن مدیریت بحران باید قبل از وقوع بحران شکل بگیرد، گفت: اشرافیت به موضوع، ظرفیت سازی نیروهای امدادی، آماده سازی زیر ساخت‌های مورد نیاز، بسیج امکانات، نگاه کلان به موارد بحرانی از مباحث مهمی هستندکه باید در زمان وقوع بحران مورد توجه قراربگیرند.

وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاهای اجرائی و خدمات رسان شهرستان برای تمام تجهیزات و امکانات خود باید به فکر بدیل باشند، افزود: با هدف سنجش آمادگی تمام دستگاه‌های اجرائی و خدماتی واتخاذ تصمیمات به موقع در شرایط اضطراری با رویکرد کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه، مانوربزرگ زلزله در تبریز در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

گرشاسبی گفت: اجماع تمام مدیران و اجتماع کلیه امکانات دستگاه‌های مربوطه درزمان بحران برای هدف مشترک مهم می‌باشد و نباید درمواقع بحران سلولی رفتار شود و باید با نگاه کلان وکار تیمی بحران‌ها غیر مترقبه را مدیریت کنیم.

فرماندار شهرستان تبریز با بیان اینکه لازم است برای مقابله با بحران‌های احتمالی هوشیار باشیم، گفت: مدیران شهرستان به منظورپایه کار بودن در مواقع بحرانی باید با تمرین رفتارصحیح و سریع امدادرسانی، شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاه مربوطه با پیش بینی‌های لازم، آمادگی کافی برای پاسخگویی به نیازها را داشته باشند.

کد خبر 6629549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها