راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری آماده کمک‌رسانی در مواقع بحران

شهرکرد-سرپرست راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: این اداره کل با ۱۲ نوع ماشین سنگین و سبک در مواقع بحرانی می‌تواند وارد میدان شده و به کمک‌رسانی به مردم بپردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مانور تمام عیار استقامت شهرستان بن که در شهر وردنجان اظهار کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده توسط مدیریت بحران استان در خصوص این مانور ظرفیت اداره راه و شهرسازی در زمینه امدادرسانی در مواقع بحران با استفاده از ماشین‌های سنگین و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: راه و شهرسازی استان با ۱۲ نوع ماشین سنگین و سبک در مواقع بحرانی می‌تواند وارد میدان شده و به کمک‌رسانی به مردم بپردازد، همچنین با استفاده از ساختمان‌های عمومی و دولتی و استفاده از تجارب ابنیه و فنی در مواقع بحران می‌توانیم پای کار بیاییم.

سرپرست راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: در مواقع بحران همه دستگاه‌ها و ادارات زیربنایی پای کار می‌آیند و از همین رو امروز در این مانور ارائه خدمات به مردم را تمرین کردیم.

