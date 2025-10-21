ضرورت تقویت نشاط اجتماعی با رعایت پیوست فرهنگی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح سهشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بیان کرد: برنامههای فرهنگی باید امیدآفرین و مبتنی بر ارزشهای دینی طراحی و اجرا شوند.
استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی مردم بهویژه خانوادهها در برنامههای فرهنگی و اجتماعی، بیان کرد: حضور منظم و بدون حاشیه بیش از ۱۵ هزار نفر از مردم در یکی از برنامههای شهرداری با محوریت نشاط اجتماعی، نشان از فرهنگ والا و پایبندی مردم این استان به ارزشهای اخلاقی دارد.
هاشمی با بیان اینکه نگاه به همه موضوعات باید متوازن، عقلانی و همراه با امید باشد، افزود: اگر به دلایل فرهنگی، محدودیتی برای برخی برنامهها ایجاد میکنیم، باید بهطور همزمان جایگزین سالم و مناسبی برای آنان پیشبینی شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به گردشگری فرهنگی، اظهار داشت: از گردشگری مجاز که با رعایت پیوست فرهنگی فعالیت میکند، حمایت کامل داریم، اما با تورها و فعالیتهای غیرمجاز برخورد قانونی خواهد شد.
هاشمی با اشاره به پلمپ چند واحد بومگردی بدون مجوز در سال ۱۴۰۲، بیان داشت: این اقدام نشان میدهد نظارتها در این حوزه جدی و مستمر است.
وی وحدت و همدلی را رمز موفقیت در امور فرهنگی دانست و تأکید کرد: امروز استان خراسان جنوبی با وفاق، همدلی و مشارکت عمومی در مسیر توسعه فرهنگی قرار گرفته است.
هاشمی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، گفت: باید از هماکنون با برنامهریزی فرهنگی مناسب، زمینهساز مشارکت حداکثری و گسترده مردم در این دو رویداد مهم باشیم.
