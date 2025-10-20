به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی صبح دوشنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم در اجرای پروژه‌های آموزشی، گفت: با تکمیل ۱۰۵ پروژه آموزشی با بیش از ۴۷۵ کلاس درس، سرانه فضای آموزشی استان از ۶.۴ درصد فعلی به حدود ۷ متر افزایش خواهد یافت و عدالت آموزشی به‌صورت واقعی محقق می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت فعلی پروژه‌های آموزشی نهضت توسعه عدالت آموزشی استان اظهار داشت: در مجموعه استان حدود ۱۰۵ پروژه آموزشی با بیش از ۴۷۵ کلاس درس در حال اجراست که ۱۷ پروژه با ۳۶۰ کلاس درس پیش از مهرماه به بهره‌برداری رسید و ۱۷ پروژه دیگر با ۳۶ کلاس درس نیز در مهرماه تکمیل شد. میزان زیربنای کل پروژه‌ها بیش از ۷۲ هزار متر مربع است و انتظار داریم با اتمام این پروژه‌ها، سرانه فضای آموزشی استان به حدود ۷ متر افزایش یابد.

وی افزود: سیاست دولت تکمیل فضاهای آموزشی تعطیل و نیمه‌تمام است؛ از جمله پروژه اداره کل آموزش و پرورش که بیش از ۱۷ سال نیمه‌تمام مانده بود. تکمیل این پروژه‌ها فرصت مناسبی برای در اختیار قرار دادن فضاهای آموزشی بیشتر به دانشگاه فرهنگیان و کلاس‌های آموزشی ایجاد می‌کند.

استاندار خراسان جنوبی بر لزوم گزارش‌دهی مردمی و دقت در اجرای مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و گفت: پروژه‌های هر شهرستان باید به‌صورت جداگانه بررسی و پیگیری شوند و مدیران معادن و سایر نهادهای مرتبط در جلسات حضور پیدا کنند تا مسئولیت اجتماعی به‌صورت کامل و شفاف انجام شود.

هاشمی در پایان با اشاره به سفر اخیر دکتر کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: این سفر بسیار موفق بود و مورد استقبال مردم قرار گرفت. تلاش می‌کنیم پروژه‌های باقی‌مانده قبل از ایام دهه فجر به پایان برسد و به بهره‌برداری برسد تا عدالت آموزشی در استان به‌صورت واقعی تحقق یابد.