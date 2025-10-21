به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش، پیش از ظهر سه شنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان سلماس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۲ روزه جنگ تحمیلی اخیر اظهارکرد: یاد شهدا همیشه الهامبخش ماست؛ ما ایستادهایم تا دشمن بداند که لرزه در اندامش خواهد افتاد.
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: امنیت پایدار در آذربایجان غربی برقرار است و این امنیت مرهون وحدت و انسجام مردم، همراهی مسئولان و تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی است.
وی افزود: امنیت پایدار در استان حاصل وحدت، انسجام و هوشیاری مردم و مجاهدتهای کارکنان انتظامی است و ملت ایران با اتحاد خود توانستهاند هجمههای دشمنان را بیاثر کنند.
در ادامه این مراسم، علی علایی، فرماندار سلماس، ضمن قدردانی از تلاشهای نیروهای انتظامی گفت: نیروی انتظامی همواره در کنار مردم بوده و در مسیر حفظ ارزشها و امنیت اجتماعی از هیچ کوششی دریغ نکرده است و این همراهی و اعتماد دوطرفه، رمز موفقیت در برقراری نظم و آرامش در جامعه است.
همچنین در این آئین، حجتالاسلام طباطبایی، امام جمعه سلماس، با بیان اینکه خدمت صادقانه به مردم باید سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد، گفت: مسئولیت در نظام اسلامی یعنی خدمت، و هر جایگاهی که در آن بتوان به مردم خدمت کرد، عبادت است و باید تلاش کنیم رضایت مردم و رضایت خداوند را در کنار هم جلب کنیم.
در پایان این مراسم، از زحمات سرهنگ حسین شهریار فرمانده پیشین انتظامی سلماس قدردانی و سرهنگ ناصر مظلومی به عنوان فرمانده جدید انتظامی این شهرستان معرفی شد.
نظر شما