عوامل شرارت در نقده دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسام صلاحی در این زمینه افزود: این حادثه در یکی از محلات شهرستان نقده رخ داد و متهمان پس از ارتکاب جرم، متواری شده بودند.

وی اضافه کرد: مأموران انتظامی با هماهنگی مراجع قضائی و انجام رصدهای اطلاعاتی، مخفیگاه آنان را شناسایی و هر ۲ نفر را بازداشت کردند.

فرمانده انتظامی نقده با بیان اینکه متهمان در بازجویی‌ها انگیزه عمل مجرمانه خود را اختلاف شخصی اعلام کرده‌اند، گفت: این دستگیری نمونه‌ای از تلاش پلیس برای حفظ امنیت و آرامش عمومی شهروندان است.

سرهنگ صلاحی در پایان تأکید کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با افرادی که نظم و آرامش جامعه را برهم می‌زنند، طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

وی همچنین از همکاری مردم در ارائه اطلاعات به پلیس قدردانی کرد و از آنان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مجرمانه، مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.