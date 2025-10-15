کشف نزدیک ۳۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در ارومیه

سرهنگ عسگر شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی سودجو اقدام به جابه جایی مواد سوختی خارج از شبکه توزیع در سطح ارومیه می‌کند، پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک اقدام ضربتی یک دستگاه تریلی حامل سوخت خارج از شبکه توزیع را شناسایی و ۳۱ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع از نوع گازوئیل را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی آذربایجان غربی اظهار کرد: مأموران انتظامی در این عملیات ۱۶ متهم را دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.

سرهنگ شهابی با تاکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: شهروندان در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان سوخت مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان از عملکرد پلیس است.