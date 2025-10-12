به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گلوانی در این زمینه افزود: برای افزایش آرامش و رضایتمندی شهروندان، طرح برخورد با خودروهایی که با دستکاری اگزوز و ایجاد صداهای ناهنجار موجب سلب آسایش عمومی میشدند، در سطح شهر خوی اجرا شد.
وی افزود: در اجرای این طرح، ۷۷ دستگاه خودرو که با ایجاد آلودگی صوتی موجب نارضایتی مردم شده بودند، شناسایی و توقیف و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خوی با قدردانی از همکاری شهروندان تأکید کرد: پلیس با جدیت با هرگونه رفتار مخِل آرامش عمومی برخورد میکند و از جوانان انتظار میرود با رعایت حقوق شهروندی، از دستکاری فنی خودروها و ایجاد مزاحمت صوتی خودداری کنند.
