به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، سریال جنایی «خانم مارپل» از امشب ۲۹ مهر هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می‌شود. این مجموعه تلویزیونی، اقتباسی از رمان‌های پر فروش و پر رمز و راز نویسنده مشهور بریتانیایی آگاتا کریستی است که یکی از چهره‌های ماندگار ادبیات جنایی جهان به شمار می‌رود.

خانم مارپل، شخصیت اصلی این داستان‌ها، پیرزنی تنها، باهوش و کنجکاو است که در ظاهر زنی آرام و بی‌خطر به نظر می‌رسد اما توانایی شگفت‌انگیزی در کشف معماهای پیچیده و حل پرونده‌های جنایی دارد. او بدون آن‌که پلیس باشد، با تکیه بر تجربه‌های زندگی، دقت بالا و هوش ذاتی خود، در ماجراهای مختلفی درگیر شده و حقیقت را برملا می‌سازد.

سریال «خانم مارپل» هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می‌شود و بازپخش آن نیز در ۲ نوبت، ساعت ۵ صبح و ۱۲ ظهر روز بعد روی آنتن می‌رود.